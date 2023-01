SIXX PAXX kom­men mit der neu­en ANFASS­BAR-Tour am 3. März 2023 um 20 Uhr nach Bay­reuth in die Oberfrankenhalle

Die SIXX PAXX machen mit ihrer neu­en ANFASS­BAR-Tour in Bay­reuth Sta­ti­on und brin­gen das Publi­kum zum Kochen. Der Name der Show ist näm­lich Pro­gramm, denn Anfas­sen ist nicht nur erlaubt, son­dern aus­drück­lich erwünscht. Kreisch-Alarm ist also vor­pro­gram­miert, wenn die 10 hei­ße­sten Män­ner Euro­pas ihre Hül­len fal­len las­sen. Knacki­ge Wasch­brett­bäu­che, glän­zen­de Kör­per und mus­kel­be­pack­te Arme und Bei­ne sind – im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes – zum Grei­fen nah. In der bis­her spek­ta­ku­lär­sten Show ver­spre­chen hei­ße Akro­ba­tik, ero­ti­sche Tanz­ein­la­gen und ganz viel Kör­per­kon­takt einen unver­gess­li­chen Abend.

Ob Jung­ge­sel­lin­nen­ab­schied, Geburts­tags­par­ty oder Mädels­abend – bei der zwei­ein­halb­stün­di­gen Male-Revue-Show wird gefei­ert, getanzt und natür­lich ange­fasst, was das Zeug hält. Dabei dür­fen sich die Damen nicht nur über atem­be­rau­ben­de Show­ein­la­gen und ganz viel nack­te Haut, son­dern auch über aller­lei Über­ra­schun­gen freu­en! Abso­lu­tes High­light: In die­sem Jahr wird es eine ganz beson­de­re Pre­miè­re geben. Zum ersten Mal in der lang­jäh­ri­gen Geschich­te der Show wird die­ses Mal näm­lich „geflo­gen“. Was es damit genau auf sich hat und wie die Büh­ne bei der neu­en Tour aus­se­hen wird, sehen Zuschaue­rin­nen beim Besuch der Show.