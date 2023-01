Mit Gedächt­nis­trai­ning Tele­fon­be­trug vorbeugen

Vie­le Senio­rin­nen und Senio­ren ken­nen das: Das Tele­fon klin­gelt und fal­sche Poli­zi­sten wol­len Geld und Schmuck sicher­stel­len, ein ver­meint­li­ches Enkel­kind sei in einer Not­la­ge und brau­che drin­gend Geld oder ein Unbe­kann­ter kün­digt einen Geld­ge­winn an, ver­langt aber vor­her eine Kau­ti­on. Mit den Tech­ni­ken aus dem Gedächt­nis­trai­ning lässt sich sol­chen Betrugs­ma­schen vor­beu­gen. „Der Enkel­trick und ande­re Tele­fon­be­trugs­ma­schen – Mit Gedächt­nis­trai­ning Tele­fon­be­trug vor­beu­gen“ ver­mit­telt neue­ste Betrugs­me­tho­den und prä­ven­ti­ve Ver­hal­tens­mög­lich­kei­ten. Das Ehren­amts­bü­ro des Land­krei­ses lädt Senio­rin­nen und Senio­ren sowie ehren­amt­lich Enga­gier­te zu einer kosten­lo­sen Ver­an­stal­tung am Mitt­woch, 8. Febru­ar 2023, von 14 bis 16 Uhr in das Haus der Begeg­nung Vesten­bergs­greuth, Duten­dor­fer Str. 18, 91487 Vesten­bergs­greuth ein. Inter­es­sier­te mel­den sich bit­te bis Diens­tag, 31. Janu­ar 2023, per E‑Mail an ehrenamtsbuero@​erlangen-​hoechstadt.​de oder tele­fo­nisch unter 09131 803 1336 an.

Es refe­rie­ren Wal­ter Fer­bar (zer­ti­fi­zier­ter Gedächt­nis­trai­ner), Andre­as Hän­jes, Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt/​Aisch und Rai­ner Schecken­bach (Poli­zist i.R.). Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das gesam­te Fort­bil­dungs­pro­gramm „Ehren­amt Qua­li­fi­zie­ren“ für das Win­ter­se­me­ster 2022/2023 ist in den Gemein­den, im Land­rats­amt und unter www​.erh​-enga​giert​-sich​.de erhältlich.

EHREN­AMT QUALIFIZIEREN

Der Koope­ra­ti­ons­ver­bund EHREN­AMT QUA­LI­FI­ZIE­REN ist ein Zusam­men­schluss zur Stär­kung der Bür­ger­ge­sell­schaft und des bür­ger­schaft­li­chen Enga­ge­ments. Haupt­ak­teu­re sind das Ehren­amts­bü­ro des Land­rats­am­tes Erlan­gen-Höch­stadt, das Büro für Bür­ger­be­tei­li­gung und Ehren­amt der Stadt Erlan­gen, die Sport- und Ehren­amts­ko­or­di­na­ti­on der Stadt Her­zo­gen­au­rach und die Volks­hoch­schu­len der Städ­te Erlan­gen, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a. d. Aisch sowie des Mark­tes Ecken­tal. Das Pro­gramm bie­tet Qua­li­fi­zie­rung, Wei­ter­bil­dung und Aus­tausch für akti­ve Ehren­amt­li­che und auch für die­je­ni­gen, die es wer­den möchten.