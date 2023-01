Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall

Herolds­berg – Am Don­ners­tag­mor­gen fuhr eine jun­ge Frau aus Herolds­berg mit ihrem Pkw auf der Haupt­stra­ße in Rich­tung Orts­mit­te. Aus unge­klär­ter Ursa­che kam die Frau mit ihrem Pkw nach links über die Fahr­bahn­mit­te und stieß mit einem ver­kehrs­be­dingt auf der Haupt­stra­ße ste­hen­den Pkw einer Frau aus Kalch­reuth zusam­men. Durch den Ver­kehrs­un­fall wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den in Höhe von 4.500,- €.

Sach­be­schä­di­gung – Haus­wand beschmutzt

Herolds­berg – In der Nacht vom Diens­tag, den 24.01.2023, auf Mitt­woch, den 25.01.2023, wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter eine Haus­wand in der Fritz-Gie­bel-Str. 15 beschmutzt. Durch den Unbe­kann­ten wur­de ein offe­nes Glas mit Toma­ten­so­ße auf das Grund­stück des Geschä­dig­ten gewor­fen. Hier­durch ver­teil­te sich eine nicht unwe­sent­li­che Men­ge der Toma­ten­so­ße an der Haus­wand. Der Sach­scha­den beträgt ca. 500 Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­her­gang oder dem Täter geben kann, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel.: 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Motor­rad rammt PKW

Wachen­roth: Ein 19jähriger Moto­cross-Fah­rer befuhr am gest­ri­gen Don­ners­tag gegen 15.00 Uhr die Alba­cher Stra­ße in süd­li­cher Fahrt­rich­tung. Aus bis­her unge­klär­ter Ursa­che kam er nach rechts von der Fahr­bahn ab und prall­te fron­tal in die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines gepark­ten PKW. Das Motor­rad wur­de über das Dach kata­pul­tiert und blieb mit der Fuß­ra­ste am Dach des PKW hän­gen. Es muss­te von der Feu­er­wehr Wachen­roth gebor­gen wer­den. Der jun­ge Mann kam mit mul­ti­plen Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus Bam­berg. Zu allem Über­fluss war der 19jährige nicht im Besitz der erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis für das Moto­cross. Der Pkw und das Motor­rad wur­den stark beschä­digt. Neben dem Scha­den erwar­tet ihn nun auch noch eine Anzei­ge wegen Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Mau­er angefahren

Höch­stadt: Am 25.01.2023 in der Zeit von 06.00 Uhr bis 11.00 Uhr wur­de in der Karls­ba­der Stra­ße die Grund­stücks­mau­er eines Anwe­sens ange­fah­ren und stark beschä­digt. Auf­grund des Scha­dens dürf­te der Ver­ur­sa­cher ein LKW gewe­sen sein. Zeu­gen die Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193663940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Laden­die­be festgenommen

Höch­stadt: Bereits am Mitt­woch gegen 10.00 Uhr konn­te ein Laden­de­tek­tiv im Kauf­land in der Rothen­bur­ger Stra­ße 8 Män­ner beob­ach­ten, wie sie Waren in Ruck­säcke und Jacken steck­ten. Die Män­ner gin­gen arbeits­tei­lig vor, ein Teil ent­wen­de­te die Waren die ande­ren sicher­ten ab. Letzt­lich konn­te bei vier Män­nern Die­bes­gut sicher­ge­stellt wer­den. Alle 8 wur­den zur Dienst­stel­le der PI Höch­stadt ver­bracht. Sie wer­den wegen Ban­den­dieb­stahls zur Anzei­ge gebracht.