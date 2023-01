Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

32-Jäh­ri­ger fährt unter Alkoholeinfluss

COBURG. In der Nacht zum Frei­tag unter­zo­gen Cobur­ger Poli­zi­sten den 32-jäh­ri­gen Fah­rer eines VW im Cobur­ger Stadt­teil Cor­ten­dorf einer Kon­trol­le. Dabei erkann­ten die Beam­ten, dass der Fah­rer unter Alko­hol­ein­fluss stand.

Bei der Kon­trol­le um 23:15 Uhr in der Schul­stra­ße nah­men die Beam­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch aus dem Fahr­zeug­inne­ren wahr. Ein Alko­test ergab einen Wert von 0,6 Pro­mil­le. Die Fahrt war für den Cobur­ger zunächst ein­mal zu Ende. Die Beam­ten stell­ten das Fahr­zeug ver­kehrs­si­cher ab. Gegen den Mann wird wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt.

Unbe­kann­te ent­sor­gen Sperr­müll auf Grüngutsammelplatz

UNTER­SIE­MAU, MESCHEN­BACH, LKR. COBURG. Unter­schied­lich­sten Sperr- und Haus­müll ent­sorg­ten bis­lang Unbe­kann­te in den ver­gan­ge­nen Tagen auf dem Grün­gut­sam­mel­platz im Unter­sie­mau­er Orts­teil Meschenbach.

Am Don­ners­tag­vor­mit­tag fiel der uner­laubt ent­sorg­te Unrat auf. Dar­auf­hin wur­den die Cobur­ger Poli­zi­sten ver­stän­digt. Die­se ermit­teln nun wegen einem Umweltdelikt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Auto beschä­digt

Kro­nach: In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de am Markt­platz in Kro­nach ein BMW beschä­digt. Ein Unbe­kann­ter hat­te die Anten­ne des gepark­ten Pkw abge­bro­chen und hier­bei einen Scha­den in Höhe von rund 30,- Euro verursacht.