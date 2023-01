Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Im Lau­fe des Don­ners­tags grif­fen ins­ge­samt acht Per­so­nen in ver­schie­de­nen Geschäf­ten im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet in Rega­le und ent­wen­de­ten Beklei­dung und Lebens­mit­tel für ins­ge­samt etwa 490 Euro. Zwei Män­ner konn­ten aus einem Geschäft flüch­ten und trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung von der Poli­zei nicht mehr auf­ge­grif­fen werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 2500 Euro rich­te­te ein Unbe­kann­ter in der Wei­ße Mar­terstra­ße am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 15.30 Uhr an einem grü­nen Sko­da an. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te danach.

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch­früh, 08.45 Uhr, und Don­ners­tag­nach­mit­tag, 15.15 Uhr, wur­de in der Kant­stra­ße die Fahr­zeug­front eines dort gepark­ten roten VW Bora ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher rich­te­te an dem Auto Sach­scha­den von etwa 1200 Euro an und flüch­te­te eben­falls unerkannt.

49-Jäh­ri­ge ver­ur­sacht Unfall mit 2,68 Promille

BAM­BERG. Am Don­ners­tag, kurz vor 18.00 Uhr, wur­de die Poli­zei über eine Unfall­flucht in der Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße infor­miert. Weil das Kenn­zei­chen der Unfall­ver­ur­sa­che­rin bekannt war, bekam die 49-jäh­ri­ge Frau kur­ze Zeit spä­ter Besuch von der Poli­zei. Am Auto der Frau konn­te zwar kein Scha­den fest­ge­stellt wer­den, aller­dings stand sie sicht­lich unter Alko­hol­ein­fluss. Bei einem durch­ge­führ­ten Test brach­te es die Fahr­zeug­len­ke­rin auf 2,68 Pro­mil­le. Zudem gab sie an, Medi­ka­men­te zu sich genom­men zu haben, wes­halb eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wur­de. Die Staats­an­walt­schaft Bam­berg ord­ne­te die Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes an.

52-Jäh­ri­ger fährt Auto unter Alkoholeinfluss

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend kurz nach 23.30 Uhr wur­de in der Guten­berg­stra­ße ein 52-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Poli­zei­be­am­ten bei dem Mann deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest­stel­len; zudem gab er an, vor zwei Wochen Rausch­gift kon­su­miert zu haben. Der 52-Jäh­ri­ge unter­zog sich frei­wil­lig einer Blut­ent­nah­me. Die Wei­ter­fahrt wur­de von der Poli­zei unterbunden.

Auto­fah­rer hat­te zu viel getrunken

BAM­BERG. In der Kro­na­cher Stra­ße wur­de am Frei­tag­früh gegen 01.15 Uhr ein Auto­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei einem Alko­hol­test brach­te es der 48-jäh­ri­ge Mann auf 0,7 Pro­mil­le, wes­halb auch er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen muss­te. Sein Auto muss­te der Mann eben­falls ste­hen lassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

APPEN­DORF. Am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen befuhr ein 23-Jäh­ri­ger die Staats­stra­ße 2277 von Stett­feld kom­mend in Rich­tung Appen­dorf. In einer leich­ten Links­kur­ve ver­lor der Ford-Fah­rer die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, geriet ins Ban­kett und über­schlug sich. Bei dem Unfall wur­de der Mann leicht ver­letzt. Die Scha­dens­hö­he beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HOF. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag, gegen 13.30 Uhr, befuhr der Fah­rer eines Klein­trans­por­ters die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen den Ebra­cher Orts­tei­len Hof und Buch. Auf gera­der Strecke kam die­sem der Fah­rer eines dun­kel­ro­ten Klein­trans­por­ters ent­ge­gen. Auf­grund der gerin­gen Fahr­bahn­brei­te kam es auf gera­der Strecke zum Zusam­men­stoß der Außen­spie­gel bei­der Fahr­zeu­ge. Der Unbe­kann­te ver­ließ die Ört­lich­keit ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Wer kann Hin­wei­se auf den Fah­rer des Klein­trans­por­ters geben? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

PÖDEL­DORF. Zwi­schen Mitt­woch, 18.30 Uhr und Don­ners­tag, 06.00 Uhr beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen in der Gar­ten­stra­ße gepark­ten VW-Klein­trans­por­ter und flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 250 Euro zu küm­mern. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Scho­ko­la­den­dieb in fla­gran­ti erwischt

Bam­berg. Schlei­er­fahn­der konn­ten am Don­ners­tag­nach­mit­tag zufäl­lig beob­ach­ten, wie in einem Ver­brau­cher­markt im Bam­ber­ger Osten ein 32-jäh­ri­ger Mann meh­re­re Tafeln Scho­ko­la­de in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te und dann das Geschäft über den Ein­gangs­be­reich ver­ließ, ohne die Ware zu bezah­len. Danach gaben sich die Poli­zei­be­am­ten zu erken­nen und kon­trol­lier­ten den Mann, wel­cher ins­ge­samt acht Tafeln im Gesamt­wert von immer­hin 24 Euro gestoh­len hat­te. Der Super­markt erhielt die Scho­ko­la­de zurück und ein Haus­ver­bot wur­de vom Inha­ber aus­ge­spro­chen. Natür­lich muss­te auch ein Straf­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls folgen.

Paket­aus­lie­fe­rer fährt wäh­rend der Pro­be­zeit mit Alkohol

Zap­fen­dorf. Schlei­er­fahn­der kon­trol­lier­ten am frü­hen Don­ners­tag­abend einen VW Craf­ter, wel­cher auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs war. Beim 35-jäh­ri­gen Fah­rer wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein frei­wil­li­ger, gerichts­ver­wert­ba­rer Alko­test ergab schließ­lich einen Wert von 0,26 Pro­mil­le, wel­cher grund­sätz­lich noch ver­tret­bar gewe­sen wäre. Aller­dings han­del­te es sich hier noch um einen Fahr­an­fän­ger in der Pro­be­zeit, für wel­chen ein strik­tes Alko­hol­ver­bot am Steu­er gilt. Somit muss­te die Wei­ter­fahrt den­noch unter­bun­den wer­den. Es folgt ein Buß­geld­ver­fah­ren und auch eine Nach­schu­lung auf­grund der Pro­be­zeit. Bedenk­lich erschien den Beam­ten auch, dass es sich hier um einen Paket­aus­lie­fe­rer wäh­rend sei­ner Arbeits­zeit gehan­delt hatte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Wei­lers­bach. Eine leicht­ver­letz­te Per­son und Sach­scha­den in Höhe von 20.000 Euro for­der­te ein Ver­kehrs­un­fall am Don­ners­tag­abend auf der B 470 beim Abbie­gen an der Wei­lers­ba­cher Einmündung.

Im Fei­er­abend­ver­kehr fuhr eine 19-jäh­ri­ge Fahr­an­fän­ge­rin mit ihrem Audi A3 auf der Bun­des­stra­ße von Forch­heim kom­mend in Rich­tung Eber­mann­stadt. Gleich­zei­tig näher­te sich aus der Gegen­rich­tung eine 46-jäh­ri­ge Fah­re­rin mit ihrem VW-Cad­dy. Offen­sicht­lich über­sah die jun­ge Frau das her­an­na­hen­de Fahr­zeug beim Links­ab­bie­gen. Trotz einer ein­ge­lei­te­ten Brem­sung krach­te der Cad­dy noch in den Heck­be­reich des Audi. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Glück­li­cher­wei­se blieb die älte­re Frau nur leicht­ver­letzt. Da die Stra­ße an der Ein­mün­dung teil­wei­se einem Trüm­mer­feld glich, kam es kurz­fri­stig zu Verkehrsbehinderungen.

Unfall­flucht

Streit­berg. Bereits am ver­gan­ge­nen Frei­tag ereig­ne­te sich eine Unfall­flucht in der Stra­ße ‚Am Gailing‘.

Ver­mut­lich fuhr im Lau­fe des Tages ein Klein­trans­por­ter oder ein Lie­fer­wa­gen durch die Stra­ße und beschä­dig­te an einer Gara­ge die Dach­rin­ne. Obwohl ein Sach­scha­den von über 1000 Euro ent­stan­den ist, küm­mer­te sich der Fah­rer nicht um die Scha­dens­re­gu­lie­rung und fuhr uner­kannt weiter.

Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Son­sti­ges

Igens­dorf. Bei einer groß­an­ge­leg­ten Kon­troll­ak­ti­on in der Don­ners­tag­nacht konn­ten zwei Auto­fah­rer, die unter Dro­gen- und Alko­hol­kon­sum stan­den, aus dem Ver­kehr gezo­gen wer­den. Bei­den Fah­rern erwar­tet neben einer Geld­bu­ße und Punk­ten in Flens­burg noch ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Im Zuge einer mehr­stün­di­gen Kon­troll­stel­le wur­den unter ande­rem Geschwin­dig­keits­kon­trol­len mit­tels Laser­mes­sung durch­ge­führt. Erfreu­li­cher­wei­se konn­ten kei­ne gra­vie­ren­den Geschwin­dig­keits­über­schrei­tun­gen in der Bay­reu­ther Stra­ße fest­ge­stellt wer­den. Die Auto­fah­rer waren ver­nünf­tig und hiel­ten sich an der zuläs­si­gen Höchst­ge­schwin­dig­keit. Erfreu­lich war auch, dass die Fahr­zeug­insas­sen ange­gur­tet waren und kein Fah­rer fest­ge­stellt wur­de, der wäh­rend der Fahrt ein Mobil­te­le­fon bediente.

Gegen 21 Uhr fuhr jedoch ein Vol­vo in die Kon­troll­stel­le. Bei der Über­prü­fung des 19-jäh­ri­gen Fah­rers aus dem Land­kreis Forch­heim stell­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Dar­auf­hin wur­de die Wei­te­fahrt unter­bun­den. Der Mann muss­te sein Fahr­zeug noch vor Ort ste­hen las­sen und er wur­de zur Blut­ent­nah­me verbracht.

Kur­ze Zeit spä­ter wur­de der Fah­rer eines Opel Viva­ro aus dem Ver­kehr gezo­gen. Der 26-jäh­ri­ge Wagen­len­ker ‚duf­te­te‘ leicht nach Alko­hol. Ein Atem­al­ko­hol­test mit knapp unter 0,8 Pro­mil­le erhär­te­te den Ver­dacht der Beam­ten. Auch er muss­te sein Fahr­zeug ste­hen lassen.

Kirch­eh­ren­bach. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag führ­ten Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt eine mehr­stün­di­ge Geschwin­dig­keits­mes­sung in der Haupt­stra­ße durch. Dabei hiel­ten sich ins­ge­samt fünf Auto­fah­rer nicht an die vor­ge­ge­be­ne Höchst­ge­schwin­dig­keit von 50 km/​h. Sie wur­den ange­hal­ten und vor Ort auf ihr Fehl­ver­hal­ten hin­ge­wie­sen. Die bei­den Schnell­sten waren mit 69 km/​h unterwegs.

Spray­er gefasst

Eber­mann­stadt. Einen schnel­len Ermitt­lungs­er­folg konn­te die Poli­zei in Eber­mann­stadt ver­bu­chen und zwei jugend­li­che ‚Spray­er‘ ihrer Mis­se­ta­ten über­füh­ren. Anhand der Beweis­la­ge zeig­ten sich die bei­den 14-jäh­ri­gen in ihren Ver­neh­mun­gen geständig.

In den Abend- und Nacht­stun­den zum Diens­tag beschmier­ten zunächst unbe­kann­te Täter die Wän­de meh­re­rer Schul­ge­bäu­de in der Georg-Wag­ner- und Schul­stra­ße. Auch am Bus­bahn­hof und an gepark­ten Omni­bus­sen mach­ten sie nicht Halt. Die Höhe des Scha­dens ist noch nicht bezif­fer­bar, dürf­te jedoch weit über 1000 Euro betra­gen. Auf­grund des nicht uner­heb­li­chen Sach­scha­dens wur­den sofort umfang­rei­che Ermitt­lun­gen ein­ge­lei­tet. Nach Zeu­gen­be­fra­gun­gen und Aus­wer­tun­gen tech­ni­scher Medi­en gerie­ten schnell zwei jun­ge Per­so­nen ins Visier der Beam­ten. Unter Ein­bin­dung der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter Durch­su­chungs­be­schlüs­se, die am Frei­tag­mor­gen voll­zo­gen wur­den. Die bei­den Jugend­li­chen zeig­ten sich zu Hau­se vom Erschei­nen der Poli­zei der­art über­rascht, so dass sie gleich die Schmie­re­rei­en gestan­den. Im Zuge des­sen stell­ten die Beam­ten noch wei­te­res Beweis­ma­te­ri­al sicher.

Nun bleibt zu hof­fen, dass bei den bei­den Spray­ern für die Zukunft Ein­sicht einkehrt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Ein Ver­letz­ter und Sach­scha­den in Höhe von etwa 8.000.- EUR waren die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls am Don­ners­tag­nach­mit­tag. Eine 51-Jäh­ri­ge über­sah beim Aus­fah­ren aus dem Park­platz eines Geschäfts in der Kraft­werk­stra­ße den Pkw eines bevor­rech­tig­ten 56-Jäh­ri­gen. Die­ser wur­de durch den Zusam­men­stoß ver­letzt und muss­te zur Behand­lung in ein Kli­ni­kum ver­bracht wer­den. Die bei­den Pkw waren nicht mehr fahr­be­reit und wur­den abgeschleppt.

Forch­heim. Am spä­ten Don­ners­tag­abend befuhr ein 20-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer das Indu­strie­ge­biet An der Län­de. Auf Grund über­höh­ter Geschwin­dig­keit ver­lor er die Kon­trol­le über das Fahr­zeug und stieß mit einem Bau­zaun zusam­men, so dass Sach­scha­den in Höhe von etwa 10.500.- EUR ent­stand. Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me stell­ten die Beam­ten fest, dass der 20-Jäh­ri­ge unter Alko­hol­ein­fluss stand. Ein Alko­test ergab einen Wert von knapp über 0,6 Pro­mil­le. Da er wei­ter­hin nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist, wur­den ent­spre­chen­de Straf­ver­fah­ren gegen den Pkw-Fah­rer und den ver­ant­wort­li­chen Fahr­zeug­hal­ter eingeleitet.

Unfall­fluch­ten

Hal­lern­dorf. Am Don­ners­tag befuhr eine 40-Jäh­ri­ge gegen 17:25 Uhr die Kreuz­berg­stra­ße von Wil­lers­dorf kom­mend in Rich­tung Hal­lern­dorf. Auf Höhe der Ein­fahrt des dor­ti­gen Modell­flug­plat­zes kam es zum Zusam­men­stoß mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw. Obwohl am Fahr­zeug der 40-Jäh­ri­gen ein Sach­scha­den am Außen­spie­gel ent­stan­den war, ent­fern­te sich der bis­lang Unbe­kann­te von der Unfall­stel­le. Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall­her­gang oder dem flüch­ti­gen Unfall­be­tei­lig­ten machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Rah­men einer Geschwin­dig­keits­mes­sung am spä­ten Don­ners­tag­abend wur­de ein Fahr­zeug fest­ge­stellt, das die Bam­ber­ger Stra­ße mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit befuhr. Der Fah­rer wur­de des­halb zum Anhal­ten auf­ge­for­dert. Die­ser miss­ach­te­te jedoch die Anwei­sun­gen der Beam­ten und setz­te sei­ne Fahrt unbe­irrt fort. Der Pkw konn­te kur­ze Zeit spä­ter auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Bam­ber­ger Stra­ße fest­ge­stellt wer­den. Da bei­de im Fahr­zeug befind­li­chen Per­so­nen – ein 41-Jäh­ri­ger und ein 43-Jäh­ri­ger – unter Alko­hol­ein­fluss stan­den und sich nicht dazu äußer­ten, bei wem es sich um den Fahr­zeug­füh­rer han­del­te, wur­de bei bei­den eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und im Kli­ni­kum durch­ge­führt. Ermitt­lun­gen zur Fest­stel­lung der Fahr­er­ei­gen­schaft wur­den eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Streit eska­liert

ALTEN­KUNST­ADT / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­abend kam es im Orts­teil Main­eck in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus zu einem Streit zwi­schen zwei Mie­tern. Im wei­te­ren Ver­lauf kam es zu Hand­greif­lich­kei­ten zwi­schen den Par­tei­en. Hier­bei wur­de ein 22-jäh­ri­ger Mann leicht ver­letzt und kam zur Abklä­rung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels. Wech­sel­sei­ti­ge Anzei­gen wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung, sowie Haus­frie­dens­bruch waren die Folge.

Poli­zei warnt vor Schock­an­ru­fen durch Enkeltrick-Betrüger

WEIS­MAIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag erhielt eine 83-jäh­ri­ge Frau aus Arn­stein einen Anruf von einem unbe­kann­ten Täter mit der übli­chen Masche des Vor­täu­schens einer Not­la­ge. Die ver­meint­li­che Enke­lin soll einen töd­li­chen Unfall ver­ur­sacht haben, wes­halb nun 68.000 Euro zum Frei­kom­men bezahlt wer­den müs­se. Im hie­si­gen Fall wur­de die Rent­ne­rin auch noch ver­bal bedroht.

Strom­ka­sten umgefahren

BURG­KUNST­ADT / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de der Poli­zei ein demo­lier­ter Strom­ka­sten auf einem Park­platz an der B289 mit­ge­teilt. Vor Ort stell­ten die Beam­ten Rei­fen­spu­ren fest. Am Strom­ka­sten waren eben­falls deut­li­che Spu­ren eines Zusam­men­sto­ßes mit einem Fahr­zeug erkenn­bar. Die Unfall­flucht dürf­te sich in der Zeit vom 01.01.2023 bis 26.01.2023 ereig­net haben. Die genaue Scha­dens­hö­he muss noch ermit­telt werden.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die hie­si­ge Poli­zei­dienst­stel­le unter Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.