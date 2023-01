Online-Kurs: Wie gestal­te ich Online-Seminare?

Impul­se für die abwechs­lungs­rei­che Gestal­tung von Online­se­mi­na­ren bie­tet das Semi­nar „Das „per­fek­te“ Online-Semi­nar!?“ der Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg am Fr., 10. Febru­ar 2023 von 8.30 bis 15.30 Uhr (Kurs L02). Pas­send zum The­ma fin­det es online statt.

Der Semi­nar­tag ver­mit­telt theo­re­ti­sche Grund­la­gen und prak­ti­sches Hand­werks­zeug: Equip­ment und Grund­la­gen von Online-Semi­na­ren, Didak­ti­sche Umset­zung (Her­aus­for­de­run­gen, Semi­nar­auf­bau/-Gestal­tung, prak­ti­sche Tipps), visu­el­le und didak­ti­sche Gestal­tung von Prä­sen­ta­tio­nen, Ken­nen­ler­nen und Ein­üben digi­ta­ler Tools im Web für den eige­nen Metho­den­kof­fer und zur Auf­locke­rung und leben­di­gen Unterrichtsgestaltung.

Let’s talk about Death, Baby (Onlin­ever­an­stal­tung)

Obwohl er uns alle ereilt und wir fünf Per­so­nen unse­res nahen Umfel­des im Pro­zess des Ster­bens beglei­ten wer­den, sind der Tod und das vor­an­ge­hen­de Ster­ben Tabu­the­men. In dem Buch „99 Fra­gen an den Tod – Leit­fa­den für ein gutes Lebens­en­de“ hat Rai­ner Sima­der gemein­sam mit der Pal­lia­tiv­me­di­zi­ne­rin Clau­dia Bau­se­wein mit die­sem Tabu gebro­chen. Er gibt Betrof­fe­nen und Inter­es­sier­ten einen Leit­fa­den an die Hand, wie Leben am Lebens­en­de gestal­tet wer­den kann. Rai­ner Sima­der ist u. a. Lei­ter des Bil­dungs­we­sens bei Hos­piz Öster­reich und Vor­stands­mit­glied der öster­rei­chi­schen Pal­lia­tiv­ge­sell­schaft. Am Do., 16. Febru­ar 2023 um 19 Uhr liest er online auf dem Buch „99 Fra­gen an den Tod“ (Ver­an­stal­tung L03). Er schreibt dar­über, wel­che Bedürf­nis­se und Äng­ste Men­schen am Lebens­en­de haben, was ster­ben­de Men­schen mit Hel­den und Hel­din­nen zu tun haben und war­um Men­schen sich bes­ser mit Hos­piz und Pal­lia­ti­ve Care beschäf­ti­gen soll­ten, wenn sie zu Hau­se ster­ben möch­ten. Zu die­sen Aspek­ten ist er bei der Onlin­ever­an­stal­tung im Gespräch mit Mar­kus Star­k­lauf, Dipl. Theo­lo­ge und Lei­ter der Hos­piz-Aka­de­mie Bamberg.

Anmel­de­mög­lich­keit/On­line-Zugangs­da­ten zu den Online-Ver­an­stal­tun­gen unter www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de oder tele­fo­nisch unter 0951 9550722.