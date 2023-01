Agy­e­mang Dia­wu­sie wech­selt zur Altstadt

Die SpVgg Bay­reuth bes­sert noch mal in der Offen­si­ve nach und ver­pflich­tet den Stür­mer Agy­e­mang Dia­wu­sie. Der 24-Jäh­ri­ge spiel­te zuvor beim öster­rei­chi­schen Bun­des­li­gi­sten SV Ried. In der Ver­gan­gen­heit stand der vor­ma­li­ge U19-Natio­nal­spie­ler bei Dyna­mo Dres­den, Wehen Wies­ba­den und dem FC Ingol­stadt auf dem Platz. Dabei absol­vier­te er 83 Spie­le in der 3. Liga und 15. Spie­le in der 2. Bun­des­li­ga. Bereits heu­te trai­nier­te der Offen­siv­mann bei den Alt­städ­tern mit. Der gebür­ti­ge Ber­li­ner hat einen Ver­trag bis Ende der Sai­son unterschrieben.

Geschäfts­füh­rer Sport, Micha­el Born: „Wir freu­en uns, dass sich ein jün­ge­rer Spie­ler bei dem wir noch Poten­ti­al sehen, der aber auch schon über Erfah­rung in der 2. und. 3. Liga ver­fügt, sich für die Alt­stadt ent­schie­den hat.“ Trai­ner Tho­mas Klei­ne: „Agy­e­mang ermög­licht es uns vor dem Tor noch gefähr­li­cher und prä­sen­ter zu wer­den. Mit sei­ner Ath­le­tik und sei­nem Tem­po gibt er uns wei­te­re Mög­lich­kei­ten in der Offensive.“