Dop­pel­te Beset­zung, dop­pel­te Kompetenz

Nach der Ernen­nung von Chri­sti­ne Röger als neu­er Lei­te­rin des Kom­pe­tenz­zen­trums für Ernäh­rung (KErn) in Kulm­bach im Okto­ber 2022 ist nun auch die Nach­fol­ge ihrer ehe­ma­li­gen Stel­le offi­zi­ell. Als neue Bereichs­lei­tung Wis­sen­schaft begrüßt das KErn seit dem 17. Janu­ar 2023 Dr. Andrea Span­gen­berg, ehe­ma­li­ge Mit­ar­bei­te­rin am KErn und am Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten, sowie Dr. Mar­tin Kuss­mann, pro­mo­vier­ter Bio­che­mi­ker, Pro­fes­sor der Ernäh­rungs­wis­sen­schaft und eigen­stän­di­ger Geschäfts­füh­rer einer Bera­tungs­fir­ma. Die Tan­dem-Beset­zung bringt dop­pel­te Kom­pe­tenz und fri­schen Wind in den Bereich Wis­sen­schaft am Stand­ort Freising.

Dr. Mar­tin Kuss­mann hat­te bereits ver­schie­de­ne Pro­fes­su­ren im Feld der System­bio­lo­gie und Ernäh­rung inne – unter ande­rem in Neu­see­land, Däne­mark und der Schweiz. Mit über 200 Publi­ka­tio­nen und welt­wei­ten Kol­la­bo­ra­tio­nen gilt er als inter­na­tio­nal aner­kann­ter Exper­te. Sei­ne Fähig­kei­ten konn­te Dr. Kuss­mann unter ande­rem als For­schungs­lei­ter bei Nest­lé Rese­arch, Lau­sanne; Nuri­tas Ltd., Dub­lin; und dem Dia­be­tes Zen­trum in Bern unter Beweis stellen.

Dr. Andrea Span­gen­berg kam 1998 nach ihrer Pro­mo­ti­on in Forst­wis­sen­schaf­ten nach Bay­ern an die Lan­des­an­stalt für Wald und Forst­wirt­schaft. Seit­dem hat sie Sta­tio­nen an der TU Mün­chen (Geschäfts­füh­rung des Wis­sen­schafts­zen­trums am Cam­pus Strau­bing), der Baye­ri­schen For­schungs­al­li­anz als Abtei­lungs­lei­te­rin, bei der Grün­dung eige­ner Start­ups und bis 2017 als Pro­jekt­lei­te­rin am KErn absol­viert. In den letz­ten fünf Jah­ren war Dr. Span­gen­berg im Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten im Refe­rat G2 „For­schung und Inno­va­ti­on“ für Inno­va­ti­ons­ma­nage­ment zuständig.

„Durch die Job­sha­ring-Beset­zung konn­ten wir die Stel­le der Bereichs­lei­tung Wis­sen­schaft umfas­send abdecken. Dr. Kuss­mann und Dr. Span­gen­berg ergän­zen sich per­fekt in ihrer fach­li­chen Exper­ti­se sowie ihren Netz­wer­ken. „Wir dür­fen uns auf span­nen­de Pro­jek­te in der Zukunft freu­en“, so die KErn-Lei­te­rin Chri­sti­ne Röger.

Das Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) ist eine Ein­rich­tung des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten. Das KErn bün­delt das Wis­sen rund um Ernäh­rung in Bayern.