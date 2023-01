In Zei­ten von zuneh­men­dem Fach­kräf­te­man­gel ist es gera­de für klei­ne und mitt­le­re Unter­neh­men (KMU) eine immer bedeu­ten­der wer­den­de Her­aus­for­de­rung, qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ten­de zu gewin­nen und die­se an das Unter­neh­men zu bin­den. In Forch­heim bot die Hoch­schu­le Hof nun mit gro­ßem Erfolg kosten­lo­se Wei­ter­bil­dun­gen zu die­sem The­ma an. Wei­te­re inter­es­sier­te Unter­neh­men kön­nen sich nun noch für Zusatz­ter­mi­ne am Hoch­schul­cam­pus in Hof anmelden.

Vie­le inter­es­sier­te Unter­neh­mens­ver­tre­te­rin­nen und ‑ver­tre­ter waren zur Kreis­hand­wer­ker­schaft Forch­heim gekom­men, um sich durch Dozen­tin­nen und Dozen­ten über Stra­te­gien und Kon­zep­te zu infor­mie­ren, wie klei­ne und mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men vor dem Hin­ter­grund des digi­ta­len Wan­dels fit für die Fach­kräf­te­wer­bung der Zukunft gemacht wer­den kön­nen. Die kosten­lo­se und staat­lich geför­der­te Ver­an­stal­tung war aus­ge­bucht, jedoch kön­nen nun noch wei­te­re Ter­mi­ne in Hof ange­bo­ten werden.

Gene­ra­tio­nen­wan­del trifft Digitalisierung

„Der statt­fin­den­de Gene­ra­tio­nen­wan­del trifft heu­te auf sich rasant ver­än­dern­de Anfor­de­run­gen der Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mer. Zudem wer­den die Unter­neh­men durch die zuneh­men­de Digi­ta­li­sie­rung gefor­dert, sich sowohl stra­te­gisch als auch ope­ra­tiv im Employer Bran­ding sowie in den Berei­chen Mar­ke­ting und Per­so­nal­ma­nage­ment zukunfts­ori­en­tiert auf­zu­stel­len“, erklärt Pro­jekt­lei­te­rin Prof. Dr. Manue­la Wim­mer von der Hoch­schu­le Hof. Die Bedürf­nis­se hin­sicht­lich der Berufs– als auch Unter­neh­mens­wahl hät­ten sich nicht zuletzt mit den wech­seln­den Gene­ra­tio­nen – von Baby­boo­mer bis Gene­ra­ti­on Z – auf dem Arbeits­markt ver­än­dert. Har­te Fak­to­ren wie das Gehalt ver­lö­ren im Ver­hält­nis zu wei­chen Fak­to­ren wie fle­xi­blen Arbeits­or­ten etwas an Gewicht: „Die Job­su­che fin­det größ­ten­teils digi­tal statt. Dadurch wer­den eine attrak­ti­ve Unter­neh­mens­aus­rich­tung sowie ‑prä­sen­ta­ti­on auf der eige­nen Web­site, auf Social-Media-Kanä­len und wei­te­ren Platt­for­men unver­zicht­bar“, so Prof. Wim­mer weiter.

Nach­hal­tig­keit wich­ti­ges Kri­te­ri­um bei Unternehmenswahl

Es wird erwar­tet, dass die Nach­fra­ge nach nach­hal­ti­gen sowie digi­tal auf­ge­stell­ten Unter­neh­men mit der als näch­stes nach­rücken­den Mit­ar­bei­ten­den-Gene­ra­ti­on wei­ter stei­gen wird, da The­men wie Kli­ma­wan­del, sozia­le Gerech­tig­keit oder nach­hal­ti­ges Ver­hal­ten nicht nur beim Kon­sum für die „Digi­tal Nati­ves“ von Kin­des­bei­nen an prä­sen­te The­men sind. „Aber auch deren Eltern, die in die Ent­schei­dungs­pro­zes­se stark invol­viert sind, sind längst Mit­glie­der auf Social-Media-Platt­for­men und neh­men dort Infor­ma­tio­nen auf. Des­halb wird es für KMUs von ent­schei­den­der Bedeu­tung sein, das Unter­neh­men noch stär­ker auf Nach­hal­tig­keit aus­zu­rich­ten – im Sin­ne der eige­nen Wett­be­werbs­fä­hig­keit“ ergänzt Pro­jekt­mit­ar­bei­ter Chri­sti­an Wagner.

Das Ziel der Weiterbildung

Ziel der nun noch in Hof statt­fin­den­den Wei­ter­bil­dungs­ter­mi­ne ist die pra­xis­na­he Ver­mitt­lung von Fähig­kei­ten zur Fach­kräf­te­ge­win­nung und Bin­dung von Mit­ar­bei­ten­den sowie zur ganz­heit­lich nach­hal­ti­gen Unter­neh­mens­auf­stel­lung. Das Pro­jekt wird vom Euro­päi­schen Sozi­al­fonds (ESF) geför­dert, wes­halb die Teil­nah­me des Unter­neh­mens an DRhochN kosten­frei ist.

Orga­ni­sa­to­ri­scher Ablauf:

Die gesam­te Wei­ter­bil­dung im Pro­gramm „DRhochN“ dau­ert ca. drei Mona­te und glie­dert sich in sie­ben Ter­mi­ne. Zu jedem Schwer­punkt­the­ma (Ope­ra­ti­ves Recrui­ting, Employer Bran­ding und Nach­hal­tig­keit) fin­det jeweils ein Prä­senz­ter­min (sie­ben Stun­den) und eine Onlin­ever­an­stal­tung (drei Stun­den) am Cam­pus der Hoch­schu­le Hof in Hof statt. Das abschlie­ßen­de Anwen­dungs­mo­dul fin­det in Prä­senz statt. Teil­neh­men­de erhal­ten am Ende der Ver­an­stal­tung ein Teilnahme-Zertifikat.

Im lau­fen­den Jahr wer­den noch 4 kom­plet­te Durch­läu­fe (begin­nend am 01.02., 07.03, 17.04. und 04.05.23) am Stand­ort Hof an der Saa­le ange­bo­ten, für die sich inter­es­sier­te Unter­neh­men jetzt unter

https://iwe.hof-university.de/index.php/startseite/projekte/digital-recruiting-hoch-ndrhochn/drhochn‑2/

E‑Mail: christian.​wagner.​3@​hof-​university.​de

ober über Tele­fon: 09281 409‑5119 anmel­den können.