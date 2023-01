Nach der Vor­run­de ist vor der Haupt­run­de. Mit dem 2. Tabel­len­platz in der 2. Bun­des­li­ga Süd haben wir uns erfolg­reich für die Plat­zie­rungs­spie­le im Kampf um die Play-Offs qua­li­fi­ziert. Den Auf­takt in die Haupt­run­de bestrei­tet die Mann­schaft am 04.02. aus­wärts in Zwickau beim bis­her unge­schla­ge­nen Tabel­len­er­sten der Nord­staf­fel. Genau eine Woche spä­ter emp­fan­gen wir das Team der Köl­ner im Rah­men eines Heim­spiels in Bamberg.

Haupt­run­de 2. RBBL Süd

RBC Köln99ers II

Graf-Stauf­fen­berg Hal­le in Bamberg

11.02.2023 um 19:00 Uhr

Ein­tritt frei! Fami­lie ein­packen, Spaß haben und das Team auf dem Weg in die Play­offs unterstützen.

Alle die nicht live vor Ort dabei sein kön­nen, haben wie gewohnt die Mög­lich­keit das Spiel über unse­ren Live­stream unter https://​sport​deutsch​land​.tv/​r​s​v​-​b​a​y​r​e​uth zu verfolgen.