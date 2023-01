Das Leben des König David als musi­ka­li­sches Dra­ma mit Schau­spie­ler Ste­phan Ull­rich in der AULA der Uni­ver­si­tät Bamberg

Mit dem Ora­to­ri­um „König David“ gelang Arthur Hon­eg­ger (1892–1955) der inter­na­tio­na­le Durch­bruch. Inhalt­lich geht es um das Leben des bibli­schen David, um sei­nen Auf­stieg vom Hir­ten­jun­gen zum Heer­füh­rer und König, aber auch um sei­ne Schuld und Süh­ne. Mit siche­rem Gespür für die Nuan­cen des Tex­tes, die ver­schie­de­nen Cha­rak­te­re und Stim­mun­gen der Geschich­te, schuf der Kom­po­nist ein groß­ar­ti­ges musi­ka­li­sches Dra­ma. In sei­nem Werk paa­ren sich dies­sei­ti­ge Sin­nes­freu­de mit einer ins Mysti­sche rei­chen­den, tief­emp­fun­de­nen Spiritualität.

Die Bam­ber­ger Uni­ver­si­täts­mu­sik führt am Sams­tag, 4. Febru­ar 2023, um 19 Uhr Hon­eg­gers „König David“ in der Aula der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät in der Domi­ni­ka­ner­stra­ße 2a in Bam­berg auf. Der Schau­spie­ler Ste­phan Ull­rich führt durch das Gesche­hen, der Uni­ver­si­täts­chor gibt dem Volk sei­ne Stim­me, wäh­rend das Kam­mer­or­che­ster der Uni­ver­si­tät in far­bi­ger Instru­men­tie­rung die Stim­mun­gen der Lie­be und Ver­zweif­lung, des Krie­ges und der Trau­er, des Erblü­hens und des Ster­bens illu­striert. Die soli­sti­schen Gesangs­par­tien über­neh­men Anna Nesy­ba (Sopran), Bar­ba­ra Buffy (Mez­zo­so­pran) und Juli­an Frei­bott (Tenor), die Lei­tung hat Uni­ver­si­täts­mu­sik­di­rek­tor Wil­helm Schmidts.

Kar­ten für das Seme­ster­schluss­kon­zert sind für 20 Euro, ermä­ßigt 10 Euro, beim BVD-Ticket­ser­vice in der Lan­gen Stra­ße 39 in Bam­berg und am Lehr­stuhl für Musik­päd­ago­gik und Musik­di­dak­tik, An der Webe­rei 5, Raum 02.102, erhältlich.