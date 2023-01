Oscar-prä­mier­te Regis­seur kommt nach Bamberg

Am Don­ners­tag, 2. Febru­ar 2023, star­tet mit „Dani­el Rich­ter“ der neue Film von Pepe Dan­quart in den bun­des­deut­schen Kinos. In sei­nem unter­halt­sa­men Doku­men­tar­film offen­bart der Oscar®-prämierte Regis­seur das male­ri­sche Werk, den Wer­de­gang und das aktu­el­le Schaf­fen des bil­den­den Künst­lers und zeigt gleich­zei­tig den Men­schen Dani­el Richter.

Im Zuge die­ses Fil­mes wird es eine Kino­tour in Anwe­sen­heit des Regis­seurs Pepe Dan­quart geben. Die Bam­berg-Pre­miè­re fin­det am Mon­tag, 30. Janu­ar 2023, um 18.30 Uhr im Licht­spiel-Kino in Bam­berg statt.

Über den Film

Dani­el Rich­ter, ehe­ma­li­ger Punk aus der Haus­be­set­zer-Sze­ne Ham­burgs, ist heu­te ein Star der inter­na­tio­na­len Kunst­sze­ne. Sei­ne Bil­der wer­den auf der gan­zen Welt gekauft, gesam­melt und gehan­delt. Doch im Her­zen ist er ein Rebell, ein zutiefst poli­ti­scher Mensch. Der Oscar®-prämierte Regis­seur Pepe Dan­quart ist Rich­ter über einen Zeit­raum von drei Jah­ren gefolgt, hat sei­ne künst­le­ri­sche Ent­wick­lung fest­ge­hal­ten, mit ihm sei­ne gro­ßen Aus­stel­lun­gen in New York und Paris gefei­ert und ihn in sei­nem Ate­lier beob­ach­tet: beim Malen, beim Musik hören, beim Nach­den­ken. Ent­stan­den ist ein Film über Kunst, die poli­tisch sein will und im besten Sin­ne eben doch geblie­ben ist, was sie ist: Malerei!

Pepe Dan­quarts span­nen­der Doku­men­tar­film über den gefei­er­ten Gegen­warts­künst­ler ist weit mehr als ein klas­si­sches Por­trät oder eine Hom­mage an das Werk Dani­el Rich­ters und geht der Fra­ge nach, wie poli­tisch ein berühm­ter Maler in einem Umfeld des tur­bo­ka­pi­ta­li­sti­schen Kunst­markts eigent­lich sein kann und wie die gesell­schaft­li­che Ver­wei­ge­rung des Punks der 80er Jah­re in sei­ne heu­ti­ge Male­rei gelangt.

Wei­te­re Infos: https://​www​.licht​spiel​ki​no​.de/