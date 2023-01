Alko­hol­freie Cock­tails: Fit durch den Fasching

Bis zum Ascher­mitt­woch – die­ses Jahr am 22. Febru­ar – dürf­te es nach der Coro­na-Pau­se auf Faschings­bäl­len und bei Umzü­gen wie­der so hoch her­ge­hen wie vor der Pan­de­mie. Den­je­ni­gen, die auch am Tag nach einer Faschings­fei­er fit sein und sich gesund füh­len wol­len, rät die AOK in Bam­berg, auf alko­ho­li­sche Geträn­ke mög­lichst zu ver­zich­ten. „Die alko­hol­freie Alter­na­ti­ve schmeckt min­de­stens genau­so gut und man behält einen kla­ren Kopf“, so Ernäh­rungs­exper­tin Doris Spod­dig. Alko­hol­freie Cock­tails sind in vie­len Gast­stät­ten auf der Geträn­ke­kar­te bereits Stan­dard und auch auf pri­va­ten Faschings­fe­ten wer­den sie immer belieb­ter, nicht zuletzt bei denen, die nach dem Fei­ern mit dem Auto nach­hau­se fah­ren wollen.

Cock­tails „ohne“ sehen aus wie Cock­tails „mit“

Alko­hol­freie Cock­tails ver­spre­chen den glei­chen Genuss wie alko­hol­hal­ti­ge. Oft unter­schei­den sie sich nur durch die alko­hol­hal­ti­gen Zuta­ten. „Aller­dings sind fast alle Cock­tails Zucker­bom­ben mit reich­lich Frucht- oder Haus­halts­zucker“, warnt Doris Spod­dig und emp­fiehlt, auf der Faschings­par­ty zwi­schen­durch öfters zu „Was­ser pur“ zu grei­fen – vor allem, wenn man beim Tan­zen und Fei­ern ordent­lich ins Schwit­zen kommt. Zum Aus­pro­bie­ren emp­fiehlt Doris Spod­dig zwei Cock­tails, die bekann­ten Ori­gi­na­len nach­emp­fun­den sind:

Rezept 1:

Vir­gin Mojito

Zuta­ten für zwei Gläser

2 Limet­ten (wenn mög­lich bio)

1 Bund fri­sche Pfefferminze

2 TL Vollrohrzucker

Eis­wür­fel oder zer­sto­ße­nes Eis (nach Belieben)

150 ml Gin­ger Ale

100 ml Mine­ral­was­ser (spru­delnd)

Die Bio-Limet­ten gründ­lich (heiß) waschen, hal­bie­ren; für die Deko­ra­ti­on zwei Schei­ben abschnei­den und bei­sei­te­le­gen. Min­ze waschen und auch einen Teil für die Deko­ra­ti­on auf­he­ben. Pro Glas ½ Limet­te aus­pres­sen und in ein Cock­tail­glas geben. Die zwei­te Hälf­te jeweils in Stücke schnei­den und zusam­men mit Min­ze gut aus­drücken (am besten im Glas und mit einem Bar­stö­ßel). Pro Glas 1 TL Voll­rohr­zucker und Eis zuge­ben, gut umrüh­ren. Mit je 75 ml Gin­ger Ale und 50 ml Mine­ral­was­ser auf­fül­len. Mit Min­ze und Limet­ten­schei­be dekorieren.

Rezept 2:

Alko­hol­frei­er Sunrise-Cocktail

Zuta­ten für 4 Gläser

2 Zitro­nen (wenn mög­lich bio)

100 ml Orangensaft

100 ml Birnensaft

100 ml Ananassaft

100 ml Lei­tungs- oder Mineralwasser

Eis­wür­fel oder zer­sto­ße­nes Eis (nach Belieben)

4 EL Grenadinesirup

Die Bio-Zitro­nen gründ­lich (heiß) waschen, hal­bie­ren; für die Deko­ra­ti­on ins­ge­samt vier Schei­ben abschnei­den und bei­sei­te­le­gen. Zitro­nen aus­pres­sen. In einem gro­ßen Krug alle Säf­te und Was­ser mischen. 4 Glä­ser nach Belie­ben mit Eis vor­be­rei­ten und gleich­mä­ßig mit Saft-Was­ser-Mix auf­fül­len. Lang­sam von der Sei­te den Sirup zuge­ben. Mit je einer Zitro­nen­schei­be dekorieren.