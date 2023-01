Image­pro­jekt „Hofer Land. Ein­zig­ar­tig. So wie du.“

Unter­neh­men, Ver­ei­ne, Gemein­schaf­ten und Insti­tu­tio­nen kön­nen nun auch Teil des Hofer Lan­des werden

Sag HO zum Hofer Land.

HO zur Region.

HO zu Mut.

HO zur Gemeinschaft.

Unter die­sem Mot­to haben Stadt und Land­kreis Hof Ende 2022 das Image­pro­jekt „Hofer Land. Ein­zig­ar­tig. So wie du.“ auf den Weg gebracht.

Ziel ist es, das Selbst­bild der Regi­on zu stär­ken, die Vor­zü­ge unse­rer Hei­mat auch für Exter­ne sicht­bar zu machen.

Neben der ersten Kam­pa­gne „1.000 Gesich­ter für das Hofer Land“ (www​.hofer​-land​.bay​ern/​1​000), bei der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus der Regi­on dem Hofer Land ein bzw. ihr Gesicht geben, kön­nen nun auch Unter­neh­men, Ver­ei­ne, Gemein­schaf­ten und Insti­tu­tio­nen Teil des Hofer Lan­des werden.

Wie? Indem sie als Mar­ken-Bot­schaf­ter aktiv wer­den und das Hofer Land so hin­aus in die Welt tra­gen. Dazu steht ab sofort das Logo in ver­schie­de­nen Vari­an­ten, mit und ohne den Cla­im „Ein­zig­ar­tig. So wie du.“ zur Ver­fü­gung und kann bei­spiels­wei­se auf Home­pages, Brief­köp­fen, in Email-Signa­tu­ren oder auf Pla­ka­ten ver­wen­det werden.

Sie möch­ten Mar­ken-Bot­schaf­ter für das Hofer Land wer­den? Dann ein­fach eine Mail an hoferland@​landkreis-​hof.​de schrei­ben. Wir las­sen Ihnen dann die Zugangs­da­ten für den Down­load­be­reich sowie alle nöti­gen Infor­ma­tio­nen zur Ver­wen­dung zukommen.

Wir freu­en uns auf vie­le Bot­schaf­ter, die gemein­sam mit uns das Leben, die Vor­zü­ge, die Rei­ze und die Ein­zig­ar­tig­keit des Hofer Lan­des auch für ande­re erleb­bar machen möchten.