RÖDEN­TAL, LKR. COBURG. Am Mitt­woch­abend kam es zu einem Über­fall vor einem Möbel­haus in Röden­tal. Die Kri­po Coburg sucht nach dem Täter und bit­tet um Hinweise.

Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen halb acht Uhr abends, ver­ließ ein 69-Jäh­ri­ger das Möbel­haus in der Oes­lau­er Stra­ße in Röden­tal. Noch an der Aus­gangs­tü­re, gegen­über des Hal­len­ba­des, trat ihm ein Unbe­kann­ter ent­ge­gen und über­fiel den Mann mit Pfef­fer­spray. Dann ver­such­te der Täter dem 69-Jäh­ri­gen sei­nen Akten­kof­fer zu ent­rei­ßen. Die­ser wehr­te sich aber so sehr, dass der Angrei­fer flüch­te­te und über die Rat­haus­stra­ße in Rich­tung Mahn­berg ver­schwand. Sein Opfer muss­te ver­letzt in einer Augen­kli­nik behan­delt werden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet die Bevöl­ke­rung um Hinweise:

Wer hat am Mitt­woch­abend gegen halb acht Uhr abends im Bereich des Möbel­hau­ses, Rat­haus­stra­ße und Mahn­berg in Röden­tal einen Mann mit fol­gen­der Beschrei­bung gesehen?

zir­ka 170 cm groß und schlank

oliv­grü­ner Parka

schwar­ze Jogginghose.

Beim Über­fall hat­te er eine schwar­ze Sturm­hau­be über den Kopf gezogen.

Wich­tig für die Ermitt­ler sind auch Beob­ach­tun­gen vor und nach dem Über­fall gegen 19.30 Uhr.

Zeu­gen mel­den sich bit­te bei der Kri­po Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.