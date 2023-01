Das Histo­ri­sche Muse­um Bay­reuth bie­tet am kom­men­den Sonn­tag, den 29. Janu­ar um 14 Uhr ein Stadt­rund­gang zum Bay­reuth in der Mark­gra­fen­zeit an. Bei der Füh­rung möch­te man etwas genau­er hin­schau­en, den Ent­wick­lun­gen Bay­reuths zu einer pracht­vol­len Resi­denz­stadt nach­spü­ren und einen neu­en Blick­win­kel entdecken.

TREFF­PUNKT: Histo­ri­sches Muse­um Bay­reuth, Kirch­gas­se 4

DAU­ER: ca. 90 Min.

KOSTEN: 1 € pro Pers.

Infor­ma­tio­nen unter: 0921/ 7640113 oder museumspaedagogik@​stadt.​bayreuth.​de