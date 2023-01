Anmel­de­frist verlängert

Nach der Eini­gung zwi­schen der Stadt und dem Stadt­mar­ke­ting­ver­ein, wird der Faschings­um­zug am 21.2. pünkt­lich um 13.33 Uhr am Mar­kus­platz star­ten. „Wir freu­en uns sehr dar­über, dass der bei gro­ßen und klei­nen Kin­dern belieb­te Gau­di­wurm durch die Bam­ber­ger Innen­stadt nun defi­ni­tiv statt­fin­den kann“, so Klaus Stieringer

vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg. Der Ver­ein erwar­tet nach der lan­gen Coro­na-Pau­se wie­der vie­le tau­send Besu­cher am Stra­ßen­rand. Neben dem dies­jäh­ri­gen Faschings­mot­to: „Bam­berg außer Rand und Band – EURO­PA fest in Nar­ren­hand!“ sind nach Stadt­mar­ke­ting­an­ga­ben auch alle ande­ren The­men will­kom­men und der Krea­ti­vi­tät der Teil­neh­mer kaum Gren­zen gesetzt. Zur Unter­stüt­zung des Umzu­ges bit­tet der Stadt­mar­ke­ting Ver­ein um „Süße Spen­den“ für die Teil­neh­mer des Veranstaltung.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu den Auf­la­gen für Teil­neh­mer, zur Weg­füh­rung oder Sper­run­gen erhal­ten alle Inter­es­sen­ten ger­ne tele­fo­ni­scher unter 0951 – 20 10 30 oder per Mail info@​stadtmarketing-​bamberg.​de. Die Anmel­de­frist für den gro­ßen Umzug durch die Bam­ber­ger Innen­stadt wur­de auf den 6. Febru­ar verlängert.