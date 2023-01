Der Stadt­bau­hof nimmt ab Mon­tag, 30. Janu­ar, eine Anpas­sung der gewohn­ten Abhol­ta­ge für Rest- und Bio­müll im Stadt­ge­biet Bay­reuth vor.

Im Stadt­ge­biet gibt es mitt­ler­wei­le bei­na­he dop­pelt so vie­le Rest­müll- wie Bio­müll­ton­nen. Aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den ist es des­halb erfor­der­lich, die Abhol­ta­ge an die­se neue Situa­ti­on anzu­pas­sen. Die Müll­ab­fuhr fährt daher künf­tig an sechs Tagen Rest­müll und nur noch an vier Tagen Bio­müll ab. Die­se Ver­schie­bung hat zur Fol­ge, dass es nicht mehr mög­lich ist die Ter­mi­ne für die Rest­müll- und Bio­müll­ab­fuhr in den gewohn­ten Abfuhr­be­zir­ken und Stra­ßen­li­sten dar­zu­stel­len. Die Abho­lung der Gel­ben Säcke und die Lee­rung der Blau­en Papier­ton­nen blei­ben aber unverändert.

Ab Mon­tag, 30. Janu­ar, wer­den des­halb die Rest­müll­ton­nen in unge­ra­den Kalen­der­wo­chen und am Mon­tag in gera­den Kalen­der­wo­chen geleert. Die Lee­rung der Bio­müll­ton­nen erfolgt von Diens­tag bis Frei­tag in gera­den Kalen­der­wo­chen. Die Abho­lung der Gel­ben Säcke und die Lee­rung der Blau­en Papier­ton­nen blei­ben unverändert.

Per­sön­li­cher Online-Abfallkalender

Mit Hil­fe der Online-Dien­ste Abfall­ka­len­der und Abfall-App kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger spe­zi­ell für ihre Adres­se einen über­sicht­li­chen Abfall­ka­len­der abru­fen. Dort wer­den die Ter­mi­ne für die Ent­lee­run­gen der Rest- und Bio­müll­ton­nen, der Blau­en Papier­ton­ne und die Abfuhr der Gel­ben Säcke inklu­si­ve der Ter­min­ver­schie­bun­gen ange­zeigt, die sich durch Fei­er­ta­ge erge­ben. Wer Pro­ble­me hat, sei­nen Abfall­ka­len­der abzu­ru­fen, kann sich ger­ne an den Stadt­bau­hof unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1842 wenden.

Abfall-App Stadt Bayreuth

Der Stadt­bau­hof bit­tet Bay­reuths Haus­hal­te, auch die bequem und ein­fach zu bedie­nen­de Abfall-App der Stadt Bay­reuth zu nut­zen. Mit ihr hat man alle Abfuhr­ter­mi­ne im Blick und wird auto­ma­tisch an den näch­sten Ter­min erin­nert. Man kann mit der App auch einen Sperr­müll­ter­min ver­ein­ba­ren. Außer­dem sind die wich­tig­sten Ent­sor­gungs­an­la­gen mit Adres­sen und Öff­nungs­zei­ten sowie ein umfang­rei­ches Abfall-ABC enthalten