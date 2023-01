Sta­del­ho­fen. Am Mitt­woch­mor­gen kon­trol­lier­ten Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei ein Lkw-Gespann, wel­ches auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war und am Wür­gau­er Berg ver­bots­wid­rig über­holt hat­te. Man staun­te nicht schlecht, als man dabei fest­stell­te, dass der Fah­rer sei­ne Kar­te im Kon­troll­ge­rät als Bei­fah­rer gesteckt hat­te und beim Fah­rer die Kar­te einer drit­ten Per­son steck­te, wel­che aber gar nicht anwe­send war. Bei einer Durch­su­chung des Cock­pits wur­de sogar noch eine drit­te Fah­rer­kar­te auf­ge­fun­den. Der 40-jäh­ri­ge Berufs­kraft­fah­rer hat­te nach ersten Aus­wer­tun­gen der Daten offen­sicht­lich zumin­dest in den letz­ten Wochen im gewerb­li­chen grenz­über­schrei­ten­den Güter­kraft­ver­kehr zwi­schen Tsche­chei, Deutsch­land und Hol­land unter miss­bräuch­li­cher Ver­wen­dung meh­re­rer Fah­rer­kar­ten mas­siv gegen fahr­per­so­nal­recht­li­che Vor­schrif­ten, ins­be­son­de­re Lenk- und Ruhe­zei­ten ver­sto­ßen. Es wur­den meh­re­re Lenk­zei­ten von 20 Stun­den und mind. ein Fall von 38 Stun­den fest­ge­stellt. Dem Fah­rer erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen Fäl­schung beweis­erheb­li­cher Daten und miss­bräuch­li­cher Benut­zung von Aus­weis­pa­pie­ren, sowie ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen der Ver­stö­ße gegen das Fahr­per­so­nal­recht und der StVO. In sei­ner Ver­neh­mung zeig­te sich der Fah­rer gestän­dig, da er aber kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat und sich allein die erste Schät­zung des zu erwar­ten­den Buß­gel­des auf über 10.000 Euro sum­mier­te, ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft Bam­berg die Erhe­bung einer Sicher­heits­lei­stung von 5.000 Euro an, damit er auf frei­en Fuß blei­ben durf­te. Bis­her ist wohl erst die Spit­ze des Eis­bergs aller Ver­stö­ße bekannt. Es wur­den wei­te­re Ermitt­lungs­ver­fah­ren gegen die Inha­ber der ande­ren Fah­rer­kar­ten und gegen das Logi­stik­un­ter­neh­men mit der Absicht der Gewinn­ab­schöp­fung eingeleitet.