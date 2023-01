Zwi­schen Bade­see und Dorfgemeinschaft

Vier zusam­men­hän­gen­de Pavil­lons ent­ste­hen am Frens­dor­fer „See­an­ger“. Ab 2024 wer­den drei von ihnen als Senio­ren­zen­trum Diet­rich Bon­hoef­fer Men­schen einen Platz bie­ten, an dem es sich auch mit Pfle­ge­be­darf gut leben und alt wer­den lässt. Der vier­te Bau­kör­per wird dann die Tages­pfle­ge am See­bach mit 22 Plät­zen beher­ber­gen. Im Janu­ar konn­te die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim als Trä­ger der zukünf­ti­gen Ange­bo­te zum Richt­fest ein­la­den. Für Ende 2023 ist die Fer­tig­stel­lung geplant.

Ein Bin­de­glied zwi­schen den Generationen

„Es gibt die Pro­gno­se, dass bis 2030 50 Pro­zent mehr Senio­ren in Frens­dorf leben wer­den. Sie möch­ten dann natür­lich auch Betreu­ungs- und Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te in der Hei­mat fin­den“, so Bür­ger­mei­ster Jako­bus Kötz­ner bei sei­nem Gruß­wort. Er freue sich des­halb sehr, dass der Bau der neu­en Ein­rich­tun­gen so gut vor­an­schrei­te. „Die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim möch­te hier einen Ort der Begeg­nung schaf­fen“, erklär­te Chri­sti­ne Aßhoff, die für die Dia­ko­nie die Abtei­lung (teil-)ambulante Alten­hil­fe lei­tet. Das Bin­de­glied zwi­schen den Gene­ra­tio­nen, den Bewohner_​innen im benach­bar­ten Ser­vice­woh­nen, der Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge, dem Pfle­ge­heim und der Dorf­ge­mein­schaft soll das in das Gebäu­de mit ein­ge­plan­te, klei­ne Café wer­den. „Viel­leicht kom­men dann auch die Jun­gen vom Bade­see aus auf ein Eis vor­bei“, so Chri­sti­ne Aßhoff. Gemein­sam mit ihrem Kol­le­gen Wolf­gang Streit, Abtei­lungs­lei­ter für die sta­tio­nä­re Alten­hil­fe, signa­li­sier­te sie den Gästen, dass die­se Offen­heit zum Kon­zept der neu­en Ein­rich­tun­gen gehört.

Mit neu­en Lei­tun­gen und Got­tes Segen

Beim Richt­fest dabei waren auch Manu­el Hoff­man, der das Frens­dor­fer Senio­ren­zen­trum lei­ten wird, und Cor­ne­lia Betz, Lei­te­rin der Dia­ko­nie­sta­ti­on Bam­berg, die mit ihrem Team für das Ser­vice­woh­nen und die neue Tages­pfle­ge zustän­dig ist. Die Fest­gä­ste, die Dia­ko­nie-Mit­ar­bei­ten­den und alle zukünf­ti­gen Bewohner_​innen, Gäste und Besucher_​innen erhiel­ten nach dem tra­di­tio­nel­len Richt­spruch noch den kirch­li­chen Segen. Vika­rin Michae­la Wüst und Pfar­rer Albert Mül­ler über­nah­men die­se Auf­ga­be in öku­me­ni­scher Ver­bun­den­heit, bevor die Anwe­sen­den sich im Neu­bau umse­hen durften.