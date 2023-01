Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

16-jäh­ri­ger Par­füm­dieb auf fri­scher Tat betroffen

COBURG. Ein Jugend­li­cher ver­such­te am Mitt­woch­nach­mit­tag in einer Dro­ge­rie in der Cobur­ger Innen­stadt ein hoch­wer­ti­ges Par­fum zu steh­len. Der Dieb­stahls­ver­such ging aller­dings schief.

Der 16-Jäh­ri­ge aus Coburg wur­de um 16 Uhr an der Kas­se von einer Mit­ar­bei­te­rin der Dro­ge­rie gestellt, lies das Par­fum im Geschäft zurück und flüch­te­te. Die Ange­stell­te lief dem Laden­dieb hin­ter­her und „lot­ste“ die Poli­zi­sten schließ­lich zu der Ört­lich­keit an der die Beam­ten den Jugend­li­chen aufgriffen.

Die Beam­ten nah­men die Per­so­na­li­en des Jugend­li­chen sowie die Dieb­stahls­an­zei­ge auf und ver­stän­dig­ten des­sen Erzie­hungs­be­rech­tig­te von dem Vorfall.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unbe­kann­ter Laden­dieb ent­kommt mit Beute

Kro­nach: Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 14:49 Uhr kam es in einem Super­markt in der Mit­tel­stra­ße zu einem Laden­dieb­stahl. Eine Markt­mit­ar­bei­ter beob­ach­te­te, wie ein jun­ger Mann den Kas­sen­be­reich pas­sier­te, ohne etwas zu bezah­len. Auf­fäl­lig war, dass der Pull­over des Man­nes sehr auf­fäl­lig nach vor­ne aus­ge­beult war. Als der Unbe­kann­te hier­auf ange­spro­chen wur­de, gab er Fer­sen­geld und flüch­tet in Rich­tung B 173. Eine Fahn­dung nach dem Tat­ver­däch­ti­gen ver­lief ergeb­nis­los. Bei der Sich­tung der Video­auf­zeich­nun­gen wur­de fest­ge­stellt, dass der etwa 30-jäh­ri­ge Tat­ver­däch­ti­ge einen Fit­ness-Tracker, eine Taschen­lam­pe und drei Steaks unter sei­nen Pull­over gesteckt und somit ent­wen­det hat. Das Die­bes­gut hat einen Wert von rund 67,- Euro.

Van­da­lis­mus in der Kaulanger-Toilette

Kro­nach: Ein bis­lang unbe­kann­ter Scha­dens­ver­ur­sa­cher such­te am Diens­tag­abend in den spä­ten Abend­stun­den die öffent­li­che Toi­let­ten­an­la­ge am Kau­lan­ger auf und demo­lier­te dort das Inven­tar. Beschä­digt wur­den u. a. der Hän­de­trock­ner, der Sei­fen­spen­der, die Klo­bür­sten­hal­te­rung und ein Tür­griff. Es ent­stand ein Scha­den in Höhe von rund 300,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Ein­fahrts­schran­ke beschädigt

Kro­nach: Am Diens­tag­nach­mit­tag um 18:36 Uhr wur­de die Ein­fahrts­schran­ke zum Feu­er­wehr­ge­län­de in der Rodach­er Stra­ße beschä­digt. Bei der Sich­tung der vor­han­de­nen Video­auf­zeich­nung wur­de fest­ge­stellt, dass ein offen­sicht­lich jugend­li­cher Tat­ver­däch­ti­ger in Beglei­tung einer jun­gen Frau an der Schran­ke vor­bei­lief, ste­hen blieb und etwa 1 Meter des LED-Leucht­ban­des mut­wil­lig abriss. Es ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 100,- Euro. Der Tat­ver­däch­ti­ge trug eine schwar­ze Hose, eine graue Jacke, eine schwar­ze Müt­ze und wei­ße Schuhe.