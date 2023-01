Win­ter­aus­trei­ben mit den Effel­tri­cher Fasalecken

Am Faschings­sonn­tag, 19. Febru­ar ist in Bai­er­s­dorf wie­der der Bär los. Da streift der Win­ter in Form von Stroh­bä­ren durch die Stra­ßen der Stadt, ange­trie­ben von wil­den Gesel­len und peit­schen­knal­len­den Früh­lings­bo­ten, den Fasalecken.

Ab 14.15 Uhr hal­ten die Fasalecken Ein­zug in Bai­er­s­dorf. Dann scheu­chen sie die Stroh­bä­ren durch die Stra­ßen von Baiersdorf.

Der Umzug beginnt um 14.30 Uhr am Kul­tur­zen­trum Jahn­hal­le. Am Park­platz in der Lin­sen­gra­ben­stra­ße wird den Bären das „Fell“ über die Ohren gezo­gen und ver­brannt (ca. 15.15 Uhr). Anschlie­ßend sind alle zum gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein bei der Feu­er­wehr Bai­er­s­dorf (Am Anger 1) eingeladen.

Ver­lauf Umzug: Forch­hei­mer Stra­ße – Haupt­stra­ße – Juden­gas­se – Haupt­stra­ße – Pfarrgasse

Der Hei­mat­ver­ein und die Stadt begrü­ßen herz­lich alle Neu­gie­ri­gen – ob groß oder klein – zu die­sem ein­ma­li­gen tra­di­tio­nel­len Brauch!

Aus Sicher­heits­grün­den bit­ten wir die Zuschau­er am Stra­ßen­rand zu blei­ben und sich nicht in den Zug zu mischen. Zudem möch­ten wir die Besu­cher bit­ten, die Absper­run­gen und Umlei­tun­gen in den betrof­fe­nen Berei­chen zu beachten.

Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hagenau

Kin­der­fa­sching

Herz­li­che Ein­la­dung zu unse­rem dies­jäh­ri­gen Kin­der­fa­sching mit Musik und vie­len ande­ren Über­ra­schun­gen. Auch gibt es Spaß und Spiel mit dem Team der Feuerwehr.

Der Fasching fin­det am Sonn­tag, 5. Febru­ar von 14–17 Uhr im Feu­er­wehr­haus Hage­nau, Eger­land­str. 41 statt.

Ein­lass ist ab 13.45 Uhr. Kin­der zah­len 2 € und Erwach­se­ne 3 €.

Wir freu­en uns auf Euer Kommen.

Die Vor­stand­schaft FF Hagenau

Fasching für die „Gro­ßen“

Herz­li­che Ein­la­dung zu unse­rem dies­jäh­ri­gen Fasching am Sams­tag, 11. Febru­ar ab 19 Uhr im Feu­er­wehr­haus Hage­nau (Eger­land­str. 41). Für Live-Musik sorgt das Duo „Har­ry & Son­ni“ bekannt von den Moskitos.

Auch für Essen und Geträn­ke ist bestens gesorgt. Unse­ren Bar­be­trieb gibt es ab 21 Uhr.

Kar­ten gibt es an der Abend­kas­se für 10 €.

Das „Faschings­team“ freut sich auf vie­le Besucher/​innen!

Hei­mat­ver­ein Baiersdorf

Faschings­ball

Der Hei­mat­ver­ein Bai­er­s­dorf lädt am Sams­tag, 11.02. zum Faschings­ball im Kul­tur­zen­trum Jahn­hal­le Bai­er­s­dorf ein. Für die musi­ka­li­sche Unter­hal­tung sor­gen „Die Gerch­li“ und die Prin­zen­gar­de aus Effel­trich schwingt für uns das Tanzbein.

Ein­lass ist um 18 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr

Der Kar­ten­vor­ver­kauf star­tet am 30.01. Die Kar­ten sind erhält­lich bei: „Das Klee­blatt“ (Zeitungen/​Lotto), Der Alt­stadt Fri­seur, Fahr­schu­le Nie­ßer, Neue Stor­chen Apo­the­ke, Kul­tur­zen­trum Jahn­hal­le oder online unter hei​mat​ver​ein​-bai​er​s​dorf​.de.

Vor­ver­kauf 11,00 €, Abend­kas­se 13,00 €, incl. 1 Glas Sekt.

Wer also Lust auf das bun­te Faschings­trei­ben hat, ver­klei­det sich und macht sich auf zur Jahnhalle.

„Geh nicht fort, bleib im Ort!“: Der Hei­mat­ver­ein Bai­er­s­dorf freut sich auf Ihr Kommen!

Part­ner­schafts­ver­ein „Ser­vus Ulrichsberg“

Besuch in Urlrichsberg

Wir pla­nen von Sonn­tag, 28. Mai bis Mon­tag, 29. Mai 2023 einen Aus­flug in unse­re Part­ner­ge­mein­de Ulrichs­berg und laden herz­lich zur Teil­nah­me ein.

Die Abfahrt ist für Sonn­tag, 28.05. mor­gens und die Rück­kehr für Mon­tag, 29.05. abends geplant. Am Sonn­tag­nach­mit­tag wol­len wir in Ulrichs­berg oder nähe­rer Umge­bung etwas unter­neh­men und am Abend das Pfingst­kon­zert der Markt­mu­sik­ka­pel­le Ulrichs­berg besuchen.

Für Mon­tag ist eine Stadt­füh­rung in Pas­sau vorgesehen.

Damit wir ent­spre­chend pla­nen kön­nen (Bus, Über­nach­tung, etc.) bit­ten wir um schnel­le Rück­ant­wort bis 06.02.2023 an Mari­on Fina per Mail: marion.​fina@​mnet-​mail.​de oder Tel. 09133 603550.

CSU Orts­ver­band

Ascher­mitt­wochs-Fisch­essen

Herz­li­che Ein­la­dung an alle Mit­glie­der und Freun­de unse­res CSU-Ortsverbandes!

Wir laden Sie sehr herz­lich ein zu unse­rem tra­di­tio­nel­len Ascher­mitt­wochs-Fisch­essen im Gast­haus „Zur Son­ne“ (OT Wel­ler­stadt) am Ascher­mitt­woch, 22. Febru­ar ab 18 Uhr. Die Küche bie­tet mari­nier­te Herin­ge oder gebacke­ne Karp­fen! Wir bit­ten um Ihre Vor­anmel­dung mit Essens­wusch bis spä­te­stens 15.02.2023 unter Tel. 09133 789166 oder per Mail an doro.​neubauer@​gmx.​net.

Wir freu­en uns auf einen gemüt­li­chen unter­halt­sa­men Abend mit Ihnen. Über Ihre Teil­nah­me wür­den wir uns sehr freuen!

SPD-Orts­ver­ein

Herings­es­sen am Faschingskehraus

Wir laden herz­lich ein am Ascher­mitt­woch, 22.02. um 19.00 Uhr in den Gast­hof „Zur Son­ne“ in Wel­ler­stadt zum tra­di­tio­nel­len Heringsessen.

Bei lecke­rem Fisch freu­en wir uns auf net­te Gesprä­che mit Ihnen.

Sing­ver­ein 1839 Baiersdorf

Chor­pro­ben

Im Rah­men der Weih­nachts­fei­er des Sing­ver­eins Bai­er­s­dorf am 11.12.22 im Turm­saal wur­den eini­ge akti­ve und pas­si­ve Mit­glie­der für 10 bis 60-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft geehrt.

Das Bild zeigt die akti­ven Mit­glie­der bei der Ehrung von li. n.re.:

Karin Hen­ne­ber­ger (1.Vorstand, 10 J.), Lothar Trö­ger (10 J.), Ani­ta Klier-Trö­ger (10 J.), Dr. Gün­ther Schmid (2.Vorstand), Lot­ty Pfaf­fe (10 J.), Rena­te Späth (50 J.)., Hei­di Baa­der (50 J.), Mar­le­ne Kist­ner (50 J.), Cla­ra Lei­er (50 J.), Erna Schnei­der (60 J.), Rena­te Men­drok (60 J.), Rita Braun (40 J.), Ros­wi­tha Schnei­der (40 J.)

Die Vor­stand­schaft

Ker­was­bur­schen Wel­ler­stadt e. V.

Jah­res­haupt­ver­samm­lung

Die Vor­stand­schaft lädt ihre Mit­glie­der ein zur 1. Jah­res­haupt­ver­samm­lung am Frei­tag, 24. Febru­ar, 19 Uhr im Gast­haus „Zur Son­ne“ im Saal.

Tages­ord­nung

Eröff­nung und Begrüßung Bericht der Vorstände Bericht des Schriftführers Bericht des Kassiers Bericht der Kassenprüfer Wün­sche, Anträ­ge, Sonstiges

Anträ­ge bit­te bis spä­te­stens eine Woche vor Sit­zungs­ter­min beim Vor­stand einreichen.

Wir bit­ten um Anmel­dung beim Vor­stand zur bes­se­ren Essensplanung.

Stef­fen Misch­ko, 1.Vorstand

Kul­tur­scheu­ne

Repair-Café im Februar

Unser näch­stes Repair-Café fin­det am Sonn­tag, 19.02. von 15–17 Uhr in der Kul­tur­scheu­ne (Am Fried­hof 2) statt.

Was ist ein Repair Café?

Repair-Cafés sind ehren­amt­li­che Tref­fen, bei denen die Teil­neh­mer allei­ne oder gemein­sam mit ande­ren ihre kaput­ten Din­ge repa­rie­ren. Im Repair-Café ist Werk­zeug und Mate­ri­al für alle mög­li­chen Repa­ra­tu­ren vor­han­den: Zum Bei­spiel für Klei­dung, Möbel, elek­tri­sche Gerä­te, Fahr­rä­der, Spiel­zeug und vie­les mehr. Es sind aber vor allem kun­di­ge ehren­amt­li­che Hel­fer anwe­send, die Repa­ra­tur­kennt­nis und – fer­tig­kei­ten auf ver­schie­de­nen Gebie­ten mitbringen.

Besu­cher brin­gen defek­te Gegen­stän­de von zu Hau­se mit. Im Repair-Café machen sie sich gemein­sam mit einem Fach­mann oder einer Fach­frau an die Arbeit. Man kann dort immer eine Men­ge ler­nen – oder ein­fach bei der gemein­sa­men Arbeit oder beim Fach­sim­peln zusam­men Spaß haben. Denn wer nichts zu repa­rie­ren hat, nimmt sich eine Tas­se Kaf­fee oder Tee. Oder hilft jemand ande­rem bei der Reparatur.

Wir ehren­amt­li­chen Bastler*innen freu­en uns auf euch und eure kaput­ten Gerä­te und Gegen­stän­de! Mit unse­ren gemüt­li­chen Repa­ra­tur-Tref­fen wol­len wir errei­chen, dass Gegen­stän­de län­ger im Gebrauch blei­ben, bevor sie weg­ge­wor­fen wer­den. Alles Wei­te­re bespre­chen wir dann vor Ort.

Kon­takt: Mat­thi­as Götz, m.​goetz@​posteo.​de

Initia­ti­ve „Igels­dorf­haus“

Ver­an­stal­tun­gen im Februar

Mit­te Janu­ar star­te­te unser erstes regel­mä­ßi­ges Ange­bot: unser „Café Klatsch“ am Frei­tag­vor­mit­tag. Im Febru­ar möch­ten wir nun mit erwei­ter­tem Pro­gramm „durch­star­ten“ und hof­fen auf zahl­rei­che inter­es­sier­te Gäste. Alle Ange­bo­te fin­den im „Igels­dorf­haus“ (altes Feu­er­wehr­haus) in Igels­dorf statt. Fra­gen zu den Ange­bo­ten oder all­ge­mein zu unse­rer Initia­ti­ve beant­wor­ten wir ger­ne unter fol­gen­der Email-Adres­se: igelsdorfhaus@​web.​de

Im Febru­ar bie­ten wir an:

Café Klatsch (jeden Frei­tag, 8.30 bis 10.00 Uhr): Herz­li­che Ein­la­dung an alle, die am Frei­tag­mor­gen Zeit und Lust auf fri­sche Crois­sants und eine Tas­se Kaf­fee haben. Das Café soll ein ent­spann­ter Ort für ein unge­zwun­ge­nes Tref­fen und gute Gesprä­che sein. (Ohne Anmel­dung, Lei­tung: B. Lenz)

Start-up-Wochen­en­de für unser Kin­der- und Jugend­pro­gramm: Zu groß für den Spiel­platz und zu jung für Allein­gän­ge in die Stadt o. ä.? Dann seid ihr bei uns genau rich­tig! Wir pla­nen regel­mä­ßi­ge Spie­le­aben­de (vor­aus­sicht­lich 2 x im Monat) für Kinder/​Jugendliche, die der­zeit etwa die 4.–7. Klas­se besu­chen. Im Febru­ar star­ten wir mit einem Spie­le­wo­chen­en­de, wozu wir euch ganz herz­lich ein­la­den. Ihr könnt nur am Frei­tag oder nur am Sams­tag kom­men oder natür­lich auch bei­de Male! Wenn ihr das erste Mal kommt, bringt bit­te ein Eltern­teil zumin­dest für ein kur­zes Ken­nen­ler­nen mit. Nach­dem die Tref­fen zu einer spä­te­ren Uhr­zeit enden, bit­ten wir außer­dem dar­um die Kinder/​Jugendlichen abzuholen.

Bun­ter Spie­le­abend (Fr, 10.02., 18–21 Uhr): Bring dei­ne Freun­de mit und komm vor­bei! Bestimmt habt ihr alle schon ein­mal „Wer­wolf“ oder „Mord im Dun­keln“ o. ä. gespielt! Damit seid ihr auch schon opti­mal vor­be­rei­tet und wir freu­en uns auf euch. (Ohne Anmel­dung, Lei­tung: G. Neuner)

Piz­za und Spie­le (Sa, 11.2., 18–21 Uhr: Vor­sicht – ja nichts vor­her essen!!! Wir wer­den uns zunächst zusam­men Piz­za backen und nach dem Essen die ver­blei­ben­de Zeit für gemein­sa­me Spie­le nut­zen. Wir haben eine bun­te Kiste mit Black Sto­ries, Tabu, Schach, Juman­ji, Acti­vi­ty, Wahr­heit oder Pflicht und vie­lem mehr. Da ist bestimmt für jeden was dabei! Damit wir auch genü­gend ein­kau­fen, ist an die­sem Abend eine Anmel­dung erfor­der­lich (bit­te bis 10.2. über o. g. Email-Adres­se). Des Wei­te­ren bit­ten wir um einen Unko­sten­bei­trag von 4,- Euro für Piz­za + Getränk. (Mit Anmel­dung, Lei­tung: M. & A. Reiner)

Senio­ren­treff (Do, 23.2, 14–17 Uhr): Herz­li­che Ein­la­dung an alle Igels­dor­fer Senio­rin­nen und Senio­ren. Unser erster Senio­ren­treff nach län­ge­rer Pau­se im Dezem­ber war so schön, dass wir dar­aus ein regel­mä­ßi­ges monat­li­ches Tref­fen machen wol­len und zwar immer am letz­ten Don­ners­tag im Monat. (Ohne Anmel­dung, Lei­tung: E. Bai­er und U. Schlager)

Spie­le­abend für Erwach­se­ne (Fr, 24.2., ab 20 Uhr): Gespielt wer­den ver­schie­de­ne Gesell­schafts­spie­le. Wer Lust hat ein­mal unbe­kann­te (aber natür­lich auch alt­be­kann­te) Spie­le aus­zu­pro­bie­ren und gemein­sam zu spie­len, ist hier herz­lich will­kom­men. Ger­ne kön­nen auch eige­ne Spie­le mit­ge­bracht wer­den! Für klei­ne Snacks und Geträn­ke ist gesorgt – auch hier gilt, es kann ger­ne noch etwas mit­ge­bracht wer­den… Der Spie­le­abend für Erwach­se­ne soll ein län­ger­fri­sti­ges Ange­bot wer­den (ein­mal monat­lich, immer am letz­ten Frei­tag im Monat). Ein­fach vor­bei­kom­men! (Lei­tung: J. Barth)

Hand in Hand Bai­er­s­dorf e. V.

Mit­glie­der­ver­samm­lung

Lie­be Mit­glie­der und Fördermitglieder,

wir möch­ten Sie herz­lich zu unse­rer Mit­glie­der­ver­samm­lung 2023 ein­la­den am Mon­tag, 13. Febru­ar um 19.30 Uhr im Ver­eins­raum im UG der Jahn­hal­le Baiersdorf.

Tages­ord­nung

Begrü­ßung Beschluss der Tagesordnung Bericht des Kassenwarts Bericht des Kassenprüfers Jah­res­be­richt 2022 des Vorstands Aus­blick 2023 Wahl des neu­en Vorstands Son­sti­ges

Die Ein­la­dung erfolgt bis zum 30.01.2023 über die uns bekann­ten E‑Mail-Adres­sen. Falls sich eine E‑Mail-Adres­se geän­dert hat, kon­tak­tie­ren Sie uns bit­te recht­zei­tig unter info@​handinhand-​baiersdorf.​de.

Wir freu­en uns auf Ihre Teilnahme.

Clau­dia Baum­gar­te, Doro­thee Platz, Anja Rit­ter, Car­men Wurm

Vor­stand Hand in Hand Bai­er­s­dorf e. V.

Über uns

Der Ver­ein Hand in Hand Bai­er­s­dorf e. V. ist Ansprech­part­ner für alle Bai­er­s­dor­fer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit Flucht- und Migra­ti­ons­hin­ter­grund und hilft gerne.

Wir freu­en uns immer über neue Mit­glie­der und akti­ve Hel­fer. Tätig­keits­fel­der sind Schü­ler­nach­hil­fe, Lern­hil­fe für Azu­bis, Unter­stüt­zung beim Deutsch­ler­nen, Gestal­tung von Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten, Betreu­ung ein­zel­ner Per­so­nen oder von Fami­li­en. Ger­ne kön­nen Sie Ihre spe­zi­el­len Inter­es­sen einbringen.

Kon­takt

Sie errei­chen uns über die Inter­net­sei­te www​.hand​in​hand​-bai​er​s​dorf​.de oder per E‑Mail: info@​handinhand-​baiersdorf.​de.

Bai­er­s­dor­fer Sportverein

Kin­der­fa­sching beim Bai­er­s­dor­fer Sportverein

Am Sonn­tag, 12.02. von 14.30–17 Uhr in der Domi­zil­hal­le (Am Sport­zen­trum 1), Ihr seid alle ganz herz­lich eingeladen!

Ein­tritt: Erwach­se­ne 4,00€, Kin­der u. 17 J. 2,50€

Spie­le, Musik, Auf­füh­run­gen, Kostüm­prä­mie­rung und vie­les mehr wird es geben.

Wir freu­en uns auf dich!

Bad­min­ton

Die Jugend­grup­pe Bad­min­ton sucht Nach­wuchs; Die Erwach­se­ne Hob­by­grup­pe sucht Mitspieler.

Mit oder ohne Vor­er­fah­rung – ein­fach vorbeischauen:

Jugend: Mehr­zweck­hal­le neben der Mit­tel­schu­le, Mo., 18–19.30 Uhr

Erwach­se­ne: Stadt­sport­hal­le, Mo., 20.15–22 Uhr und Domi­zil­hal­le, Do., 20.15–22 Uhr

Kon­takt: preclik@​baiersdorfersv.​de

Offe­ne Spiel- und Sport­grup­pe Erwachsene

Wir suchen noch Verstärkung!

Wir sind eine gemisch­te Grup­pe und zwi­schen 30 und 50 Jah­re alt. Spiel und Spaß steht bei uns im Vordergrund.

„Offen“ bedeutet

Jede und jeder kann kom­men, egal ob super fit oder grad erst im Aufbau

Eine Teil­nah­me jede Woche wäre toll, ist aber nicht not­wen­dig: kommt, wenn es bei euch passt.

Wir haben kei­ne spe­zi­el­le Sport­art im Blick son­dern spie­len wor­auf ihr gera­de Lust habt. (Fris­bee, Vol­ley­ball, Spike-Ball, Tisch­ten­nis, Bouldern, ….)

Wir spie­len jeden Mon­tag von 18 bis 20 Uhr, meist in der Mehr­zweck­hal­le neben der Mit­tel­schu­le, bei schö­nem Wet­ter natür­lich drau­ßen. Wer Inter­es­se hat mel­det sich am besten zuerst bei sport@​baiersdorfersv.​de.

Tra­di­tio­nal Tae­kwon-Do für Alle (6 bis Ü60)

Man kann sich jeder­zeit zu einem Pro­be­trai­ning per Mail oder Han­dy mel­den (am besten ist es aller­dings für das Sams­tags­trai­ning): Han­dy: 0 172 / 10 72 79 8 oder taekwondo.baiersdorf@t‑online.de

Trai­nings­zei­ten:

Kin­der 6–11 Jah­re: Mo, 16–16:45 Uhr (Domi­zil­hal­le des BSV)

Anfän­ger, gemischt 12–Ü40: Mo, 17–18 Uhr (Domi­zil­hal­le des BSV)

Fort­ge­schrit­te­ne und Alle: Mi, 18.15–19.30 Uhr (im BSVit-Raum)

Alle: Sa, 10.30–11.30 Uhr (im BSVit-Raum oder Domizilhalle)

Vor­auf war­ten? Bescheid geben, vor­bei­schau­en und ein­fach unver­bind­lich ausprobieren.

„Tra­di­tio­nel­les Tae­kwon-Do“ ist eine Tae­kwon-Do Stil­rich­tung für Jugend­li­che und Erwach­se­ne, modern, abwechs­lungs­reich und ohne Körperkontakt.

Es bie­tet Ihnen wie kaum eine ande­re Sport­art ein all­um­fas­sen­des Bewe­gungs- und Ent­span­nungs-Kon­zept. Jeder Mus­kel des Kör­pers wird bean­sprucht. Spe­zi­ell wird der Rücken gestärkt, das Herz-Kreis­lauf-System trai­niert und die Geschmei­dig­keit der Mus­keln und Seh­nen ver­bes­sert. Abge­stimm­te Koor­di­na­ti­ons­übun­gen schu­len Ihren Gleich­ge­wichts­sinn und erhö­hen gleich­zei­tig die Kon­zen­tra­ti­ons­fä­hig­keit. Dar­über hin­aus kann das Tae­kwon-Do bei Depres­si­on, Burn-Out, Stress­ab­bau hel­fen und för­dert die Dis­zi­plin, das Durch­hal­te­ver­mö­gen, Kon­di­ti­on und das Selbstvertrauen.

Es ist ein aus­ge­zeich­ne­tes Fit­ness­trai­ning, bei dem der gan­ze Kör­per bean­sprucht wird. Kon­zen­tra­ti­on, Koor­di­na­ti­on, Reak­ti­on und Fle­xi­bi­li­tät wer­den genau­so geför­dert wie Aus­dau­er, Kraft, Gleich­ge­wicht und Schnelligkeit.

Als Tae­kwon-Do-Mei­ste­rin (2. Dan) und lang­jäh­ri­ge Trai­ne­rin habe ich gro­ße Freu­de dar­an, mei­ne Schü­ler ihren Bedürf­nis­sen ent­spre­chend her­aus­zu­for­dern und für das Tae­kwon-Do zu begeistern.

Für wen ist Tae­kwon-Do geeignet?

Kids (ab 6 Jah­ren), Teens (ab 12 Jah­ren), Erwach­se­ne (ab 18 Jah­ren), Best Ager (40+)

Was bie­tet Tae­kwon-Do Baiersdorf:

lau­fen­de Anfän­ger­ein­stie­ge für Kin­der, Jugend­li­che, Erwach­se­ne, Best Ager, mit ggfl. spe­zi­el­len Ein­stei­ger­kur­sen, um den Ein­stieg zu erleichtern.

Klein­kin­der­be­treu­ung kann orga­ni­siert wer­den, wäh­rend die Mutter/​Vater trainiert.

das tra­di­tio­nel­le Tae­kwon-Do ist ohne Kör­per­kon­takt (Ver­mei­dung von Verletzungen)

funk­tio­nel­les, gelenk­scho­nen­des Trai­ning nach sport­wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­sen (Mus­kel­auf­bau, Stär­kung der Sehnen, …)

Trai­nings­camps, bzw. exter­ne Lehrgänge

und vie­les mehr …

Tae­kwon-Do Bai­er­s­dorf ist Mit­glied im Int. Tae­kwon-Do Black Belt Cen­ter e.V. und ihre Mit­glie­der haben regel­mä­ßig die Mög­lich­keit auch an natio­na­len und inter­na­tio­na­len Lehr­gän­gen und Trai­nings­camps (z.B. Grie­chen­land, Zypern, …) teilzunehmen.

Wer sich also für pro­fes­sio­nel­len Kampf­kunst­un­ter­richt inter­es­siert, kann unter fol­gen­den Kon­takt­da­ten Pro­be­stun­den ver­ein­ba­ren! Sie kön­nen ger­ne zum unver­bind­li­chen kosten­lo­sen Pro­be­trai­ning vor­bei­kom­men, dann ler­nen Sie auch gleich das Umfeld unse­rer Grup­pe kennen.

Dafür ein­fach Bescheid geben; tele­fo­nisch (Han­dy: 0 172 / 10 72 79 8) mel­den, oder eine kur­ze Mail schrei­ben (taekwondo.baiersdorf@t‑online.de).

Wir trai­nie­ren das gan­ze Jahr durch­ge­hend, in den Feri­en gel­ten geän­der­te Trainingszeiten.

Wei­te­re Infos von Ansprech­part­ne­rin Fio­na Lat­ka (Mei­ste­rin, 2.Dan), oder Inter­net: www​.tae​kwon​do​-bai​er​s​dorf​.com bzw. www​.bai​er​s​dor​fersv​.de/​t​a​e​k​w​o​n​d​o​.​h​tml

Gong Fu

Gong Fu ist ide­al, wenn du sowohl Kon­di­ti­on und Kraft als auch Selbst­be­wusst-sein und Mut trai­nie­ren willst. In unse­rer Kampf- und Bewe­gungs­kunst lernst du ein­fa­che Tech­ni­ken, die im rea­len Kampf effek­tiv sind!

Erwach­se­ne & Jugend­li­che: Mo + Fr, jeweils 18–19 Uhr

Kin­der: Fr, 16–17.30 Uhr

Trai­nings­ort: Domi­zil­hal­le BSV, Am Sport­zen­trum 1, 91083 Baiersdorf

Spe­zi­ell Kin­der­trai­ning: Durch die Gong Fu- Übun­gen fin­den Kin­der ihre Mit­te. Sie üben in spie­le­ri­scher Form die Selbst­ver­tei­di­gung und ler­nen, ein natür­li­ches Kör­per­ge­fühl auf­zu­bau­en. Ein­fa­che Übun­gen för­dern Kraft und Beweglichkeit.

Durch­hal­te­ver­mö­gen, Selbst­be­wusst­sein, Kon­zen­tra­ti­ons­fä­hig­keit, Geduld und ein kon­trol­lier­ter Umgang mit eige­nen Aggres­sio­nen wer­den bei den Kids gestärkt. Tiger, Dra­che, Kra­nich & Schlan­ge die­nen der Ver­an­schau­li­chung der flie­ßen­den und effek­ti­ven Bewegungen.

Ansprech­part­ner & Übungs­lei­ter: Jochen Kai­ser (Gong Fu-Leh­rer, Chi­ne­se Boxing Ins­truc­tor, Yoga­leh­rer BDY & Aeri­al Yoga Coach), jochen.​kaiser1968@​web.​de, 0160 2323098 (Tele­fon, whats-app, telegram)

Lauf­treff Bai­er­s­dorf e. V.

Gemein­sa­mes Lau­fen und Walken

Wie kom­men wir durch den Win­ter? Ganz ein­fach: Mit regel­mä­ßi­gem, gemüt­li­chem Lau­fen und Wal­ken, ger­ne auch etwas län­ger und in der Gruppe.

Wir machen Dich fit für den 5. Bai­er­s­dor­fer Krenlauf

Für Lauf­an­fän­ger oder Unge­üb­te gibt es ein „auf­bau­en­des“ Trai­ning für den Hob­by- sowie Haupt­lauf im Rah­men unse­rer Lauf­treff­ter­mi­ne. Wir stel­len uns auf jeden neu­en Läu­fer ein und sor­gen dafür, dass Du mit einem Lächeln ins Ziel kommst!

Ein­fach zu einem Lauf­treff­ter­min dazukommen.

Bei Fra­gen: info@​lauftreff-​baiersdorf.​de

Nähe­re Infos unter www​.kren​lauf​.de oder www​.lauf​treff​-bai​er​s​dorf​.de

Nor­dic-Wal­king-Treff

Nor­dic Wal­king ist ein gelenk­scho­nen­des Trai­ning für den gesam­ten Kör­per, das die Hal­tung ver­bes­sert und die Aus­dau­er stärkt.

Walkst Du auch ger­ne lie­ber in der Grup­pe? Brauchst Du bei schlech­tem Wet­ter oder Dun­kel­heit auch etwas Moti­va­ti­on zum Walken?

Wir tref­fen uns immer don­ners­tags um 17.15 Uhr am Park­platz Lin­sen­gra­ben für unse­re ca. 90 Minu­ten lan­ge Trai­nings­ein­heit. Wir begin­nen mit einem Auf­wärm­pro­gramm, star­ten dann gemein­sam in unse­re 7–8 km lan­ge Wal­king­run­de. Zum Abschluss deh­nen wir unse­re Mus­keln und Sehnen.

Natür­lich wer­den Euch die Grund­la­gen der Tech­nik von unse­rer Übungs­lei­te­rin erklärt und geübt.

Bei Inter­es­se mel­det Euch ein­fach unter info@​lauftreff-​baiersdorf.​de. Wir freu­en uns sehr über wei­te­re Teilnehmer.

Gemein­sa­mes Lau­fen macht ein­fach Spaß!

Bei unse­ren Bai­er­s­dor­fer Run­den kann jeder mit­lau­fen: Ob Anfän­ger oder ambi­tio­niert, unse­re Läu­fe­rIn­nen haben unter­schied­lich­stes Lauf­ni­veau. Wir freu­en uns immer auf neue Mit­läu­fer. Wir bil­den immer Grup­pen mit jeweils dem glei­chen Leistungsniveau.

Das gemein­sa­me Lau­fen ist eine gute Mög­lich­keit Regel­mä­ßig­keit zu erlan­gen. Außer­dem macht es mehr Spaß in der Grup­pe zu lau­fen und Du lernst neue Strecken kennen.

Auch wenn Du ger­ne für Dich allein läufst, kann das zusätz­li­che gemein­sa­me Lauf­erleb­nis eine gute Abwechs­lung und Berei­che­rung sein. Die gemein­sa­me Teil­nah­me an Lau­fe­vents ist eine wei­te­re Mög­lich­keit, die ein­zel­ne Kren­läu­fer genießen.

Treff­punkt

Wir tref­fen uns jeden Mitt­woch um 18.30 Uhr am Park­platz Lin­sen­gra­ben­stra­ße. Zusätz­lich ver­ab­re­den wir uns auch an ande­ren Werk­ta­gen sowie am Wochenende.

„Wer die Welt bewe­gen will, soll­te erst sich selbst bewe­gen.“ (Sokra­tes)

Lie­be Grüße

Euer Lauf­treff Bai­er­s­dorf e.V.

Dia­ko­nie­ver­ein Bai­er­s­dorf e. V.

Die Lei­stun­gen unse­rer Diakoniestation

Unse­re Pfle­ge­dienst­lei­tung erstellt mit Ihnen per­sön­lich für Ihre indi­vi­du­el­len Wün­sche und Bedürf­nis­se das pas­sen­de Ange­bot. Für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge, die nach dem Pfle­ge­ver­si­che­rungs­ge­setz Pfle­ge­geld erhal­ten, führt sie die gesetz­lich vor­ge­schrie­be­nen Bera­tungs­be­su­che durch.

Ein per­sön­li­ches Gespräch ist durch nichts zu erset­zen, denn wir möch­ten, dass Sie die Hil­fe bekom­men, die Sie brau­chen. Wir infor­mie­ren und bera­ten Sie bezüg­lich der Finanzierung.

Bei allen Fra­gen um die häus­li­che Pfle­ge wen­den Sie sich an uns. Bei uns sind Sie in guten Händen.

Tel. 09133/603728, Fax: 603730, E‑Mail: info@​diakoniestation-​baiersdorf.​de

Post­an­schrift: Kir­chen­platz 11, 91083 Baiersdorf

Büro­zei­ten Kir­chen­platz 11: Mo bis Fr, 8–13 Uhr

Wenn Sie unse­re Arbeit för­dern wol­len, erbit­ten wir Ihre Spen­de auf unse­re Kon­ten bei der Spar­kas­se: IBAN DE35 7635 0000 0005 0015 61 oder bei der VR-Bank: IBAN DE16 7606 9559 0000 6883 20

Karl Lorenz

Vor­sit­zen­der Dia­ko­nie­ver­ein Bai­er­s­dorf e. V.

Bünd­nis 90/​Die Grü­nen Orts­ver­band Baiersdorf

Offe­ner Stammtisch

Wir laden herz­lich ein zum offe­nen Stamm­tisch am Ascher­mitt­woch, 22. Febru­ar ab 19 Uhr in der Jahnhalle.

Alle Inter­es­sier­ten sind mit ihren Fra­gen, The­men und Anre­gun­gen herz­lich willkommen.