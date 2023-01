Lothar Krau­se löst Rein­hardt Frie­se im Som­mer 2024 als neu­er Inten­dant am Thea­ter Hof ab

Im Rah­men einer Per­so­nal­ver­samm­lung infor­mier­te Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la am Diens­tag, 24.Januar 2023, das Ensem­ble und die wei­te­ren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter dar­über, dass der Hofer Stadt­rat am Vor­abend per Beschluss die Wei­chen gestellt hat für die Ernen­nung von Lothar Krau­se zum neu­en Inten­dan­ten des Thea­ters Hof ab der Spiel­zeit 2024/25. Er folgt als künst­le­ri­scher Lei­ter Rein­hardt Frie­se nach, der dann auf eige­nen Wunsch sei­ne Tätig­keit als Inten­dant in Hof nach 12 Jah­ren been­den wird.

Lothar Krau­se ist seit 2015 als Opern­di­rek­tor und Musik­dra­ma­turg Teil des Ensem­bles am Thea­ter Hof. Dem Hofer Publi­kum ist er bestens bekannt als Musik­thea­ter-Regis­seur und mode­rie­ren­der Dra­ma­turg aus zahl­rei­chen Mati­neen, Soi­reen und Stück­ein­füh­run­gen. In 20 Insze­nie­run­gen u.a. am Thea­ter Mün­ster, Thea­ter Neu­stre­litz, dem Staats­thea­ter Darm­stadt, der Däni­schen Natio­nal­oper und am Thea­ter Hof, dar­un­ter Klas­si­ker wie „Turan­dot“, „La Tra­via­ta“, „Rigo­let­to“ und „Wie­ner Blut“, aber auch Rari­tä­ten wie „Ein Traum­spiel“, „Die Gesprä­che der Kar­me­li­te­rin­nen“, „Der Pro­zess“, „Medea“ oder zuletzt die über­re­gio­nal extrem beach­te­te Euro­päi­sche Erst­auf­füh­rung von „Hele­na Citró­no­vá“, hat er immer wie­der sein Kön­nen als Regis­seur unter Beweis gestellt und sowohl Publi­kum, als auch Fach­pres­se glei­cher­ma­ßen begei­stert. Stark geprägt hat ihn die Zusam­men­ar­beit mit John Dew und wei­te­ren nam­haf­ten Per­sön­lich­kei­ten der Opern­welt. Am Thea­ter Hof konn­te er in der Opern­di­rek­ti­on und Dra­ma­tur­gie dar­über hin­aus Füh­rungs­er­fah­rung sam­meln. Von der Spiel­plan­ge­stal­tung über die Beset­zung bis zur Ver­hand­lung mit Ver­la­gen sind dem 37-Jäh­ri­gen alle künst­le­ri­schen Berei­che bestens vertraut.

„Ich gra­tu­lie­re Lothar Krau­se, den ich ja ans Thea­ter Hof geholt habe, herz­lich und wün­sche ihm und dem Haus alles Gute und viel Erfolg!“, so Inten­dant Rein­hardt Friese.

41 Bewer­bun­gen auf die Inten­danz am Thea­ter Hof sind bei der Stadt Hof ein­ge­gan­gen. „Wir waren begei­stert von der Qua­li­tät der Bewer­bun­gen. Das zeigt uns, dass das Thea­ter Hof einen aus­ge­zeich­ne­ten Ruf in der Bran­che genießt“, berich­tet Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la vom Aus­wahl­ver­fah­ren. Sie freue sich dar­über, dass mit Lothar Krau­se die Wahl auf einen Kan­di­da­ten gefal­len sei, „der das Haus bereits kennt. So kann er orga­ni­sa­to­risch für einen rei­bungs­ar­men Über­gang sor­gen und sein Haupt­au­gen­merk den künst­le­ri­schen Fra­gen widmen.“

Der Wech­sel wird mit der Spiel­zeit 2024/2025 voll­zo­gen. In den näch­sten Wochen und Mona­ten wird Krau­se sei­nen Spiel­plan für Hof und die Abste­cher­or­te ent­wickeln und Beset­zungs­fra­gen klä­ren. „Ein Thea­ter blüht in erster Linie durch das Publi­kum und die Men­schen, die dort mit Lei­den­schaft arbei­ten. Mir liegt die Wei­ter­ent­wick­lung des lei­stungs­fä­hi­gen und bestän­di­gen Ensem­bles, das sich mit der Stadt Hof iden­ti­fi­ziert, beson­ders am Her­zen. Thea­ter ist für mich ein offe­ner Begeg­nungs­raum, der mit sei­nem Facet­ten­reich­tum offen für jeder­mann sein soll. Ich freue mich, ein gut auf­ge­stell­tes und von der Stadt geschätz­tes Thea­ter von Rein­hardt Frie­se, dem ich den größ­ten Respekt ent­ge­gen­brin­ge, über­neh­men zu dür­fen“, betont Lothar Krause.