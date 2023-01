Ringl­stet­ter & Band: Hei­le Welt 2023

Mitt­woch, 7. Juni 2023, 20 Uhr, Hans-Jung-Hal­le Breitengüßbach

Han­nes Ringl­stet­ter – sei­nes Zei­chens baye­ri­scher Enter­tai­ner und Kaba­ret­tist, tourt 2023 wie­der mit sei­ner zehn­köp­fi­gen Live­band durch die gan­ze Repu­blik. Vom tie­fen Süden Immenstadts bis in den hohen Nor­den Ham­burgs, sind im gan­zen Land Shows mit dem Besten aus sei­nen drei erfolg­rei­chen Alben geplant.

Selbst­ver­ständ­lich wer­den Hits wie „Nie­der­bay­ern“, „Fürch­tet Euch nicht“ und „Hel­ler Schein“ nicht feh­len und ful­mi­nant mit Blä­sern und ham­mer Band­sup­port insze­niert. Live Publi­kums­lieb­lin­ge wie „2 Cow­boys“ oder „Sonn­tag“ sind natür­lich auch mit im Pro­gramm, wie auch der eine eng­lisch­spra­chi­ge Song der auf jeder Tour als spe­zi­el­le Freu­de für die ganz hart­ge­sot­te­nen Fans aus­ge­sucht und geco­vert wird. In einem abwech­seln­den Spiel zwi­schen lau­ten und sanf­ten Tönen, mal direk­ten, spit­zen, halb­ernst gemein­ten Wor­ten und nach­denk­li­chen Tex­ten, wird aber nie das Posi­ti­ve aus dem Blick ver­lo­ren – das in die­sen Zei­ten so wich­ti­ge „Licht am Ende des Tunnels“.

Mit­ten­drin statt nur dabei, so die Devi­se; Ganz klar lässt sich Han­nes Ringl­stet­ter auch nicht neh­men Erfah­run­gen und Anek­do­ten aus sei­nem Leben zu tei­len, ganz so wie man ihn kennt, schätzt und liebt. Was wäre das Leben schon, ohne herz­haft zu lachen?! Was erwar­tet einen also bei einem Abend mit Han­nes Ringl­stet­ter? Zwei Stun­den vol­les Enter­tain­ment bei einer Mischung aus Rock, Rap, Folk und gesun­ge­ner Come­dy mit a bissl Kaba­rett und einer groß­ar­ti­gen Liveband.

Kar­ten gibt es an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len, tele­fo­nisch unter der Hot­line 0951–23837, oder unter www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de.