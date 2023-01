In Bau­nach sind die Nar­ren wie­der los

Nach­dem in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren Coro­na bedingt ledig­lich ein „Begeh­ba­rer Faschings­zug“ ange­bo­ten wer­den konn­te, wird die­ses Jahr wie­der rich­tig gefeiert.

Der Orts­kul­tur­ring Bau­nach lädt zum 53. Faschings­zug in Bau­nach ein

So wer­den sich am Sonn­tag, den 12. Febru­ar 2022 ab 13.45 Uhr wie­der Fuß­grup­pen, Gar­den und Wägen bis maxi­mal 7,5 Ton­nen Gesamt­ge­wicht im Ört­leins­weg auf­rei­hen und den tra­di­tio­nel­len Umzug durch den Zent­weg, über den Markt­platz bis hin zum Fest­platz krea­tiv gestal­ten. Um 14h setzt sich der Zug dann in Bewe­gung. Als Mode­ra­tor am Markt­platz konn­te wie­der Micha­el Eich­ler von Radio Bam­berg gewon­nen wer­den. Zudem erklär­ten sich auch die Ver­ei­ne wie­der bereit, die Bewir­tung an der Strecke zu über­neh­men und den Abzei­chen­ver­kauf durch­zu­füh­ren. Die­ses kostet 2,50 Euro und sichert den Erhalt die­ser Tra­di­ti­ons­ver­an­stal­tung. Zu jedem gekauf­ten Abzei­chen spen­det REWE Phil­ipp Smith Bau­nach noch eine Stoff­ta­sche dazu.

Im Anschluss an den Umzug prä­sen­tie­ren die Gar­den und Tanz­grup­pen des Faschings­ver­eins ihre Tän­ze und der Orts­kul­tur­ring (OKR) ver­gibt die belieb­ten Faschings­or­den. Natür­lich darf die After­par­ty nicht feh­len! So heizt ab 17 Uhr die Cor­so Band in der Gas­se Zur alten Braue­rei kräf­tig ein. Par­ty pur im Fest­zelt und für das leib­li­che Wohl ist wie immer bestens gesorgt.

Bau­nachs Bür­ger­mei­ster Tobi­as Rop­pelt und OKR Geschäfts­lei­te­rin Caro­li­ne Reich laden alle Nar­ren aus Nah und Fern ganz herz­lich in die Frän­ki­sche Drei Flüs­se Stadt ein: „Wir sind sehr froh in die­sem Jahr den Fasching end­lich wie­der in vol­lem Umfang fei­ern zu kön­nen und freu­en uns auf vie­le Besucher“.