Letz­te Vor­stel­lun­gen: „Zer­stör­te Stra­ßen“ (Bad Roads) über den Ukraine-Krieg

Am 24. Febru­ar 2023 jährt sich die rus­si­sche Inva­si­on der Ukrai­ne zum ersten Mal. In die­sem Rah­men fin­den am 22., 24. und 25. Febru­ar, jeweils 19:30 Uhr, die letz­ten Vor­stel­lun­gen von Nata­lia Vor­ozhbyts „Zer­stör­te Stra­ßen“ (Bad roads) im Gro­ßen Haus des ETA Hoff­mann Thea­ters statt. „Zumin­dest in Bay­ern ist es ein Abend, der in sei­ner poli­ti­schen Rele­vanz kon­kur­renz­los ist,“ schrieb die Süd­deut­sche Zei­tung in ihrer Pre­mie­ren­be­spre­chung über die Insze­nie­rung von Regis­seur Woj­tek Klemm. „Zer­stör­te Stra­ßen“ (Bad roads) zeigt Men­schen, die eine nur noch Geset­zen des Krie­ges gehor­chen­den Welt zu bewäl­ti­gen ver­su­chen. Das ist mal absurd, mal bit­ter, mal bedrückend.

Wie soll man auch klar­kom­men, wenn das eige­ne Land auf ein­mal geteilt ist in einen Teil, in dem Krieg herrscht, und einen Teil, der schein­bar nor­mal funk­tio­niert? Vor­ozhbyts Figu­ren suchen in einem All­tag zwi­schen Gewalt, Fol­ter und Miss­brauch nach einem Aus­weg und Über­le­bens­stra­te­gien. Gibt es nicht doch noch einen Rest Mensch­lich­keit inmit­ten des unvor­stell­ba­ren Wahn­sinns, der Krieg heißt? Für ihren Text hat Vor­ozhbyt eige­ne Recher­chen und Geschich­ten von aus dem Don­bas Geflüch­te­ten genutzt. Für das ETA Hoff­mann Thea­ter hat die Autorin eine neue Sze­ne geschrie­ben und das Stück damit bis in die Gegen­wart hin­ein fort­ge­setzt. Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de.