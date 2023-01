Jetzt auch kosten­los über die Pro­blem­müll­samm­lung mit dem Umweltmobil

Immer noch ver­stau­ben vie­le Elek­tro­alt­ge­rä­te in Schub­la­den und auf Dach­bö­den oder wer­den fälsch­li­cher­wei­se acht­los über die Rest­müll­ton­ne ent­sorgt. Um die kor­rek­te Abga­be von Elek­tro­alt­ge­rä­ten im Land­kreis Bay­reuth noch bür­ger­freund­li­cher zu gestal­ten, wur­den die Abga­be­mög­lich­kei­ten spe­zi­ell für klei­ne Elek­tro­alt­ge­rä­te erwei­tert. Ab Febru­ar 2023 wer­den bei der Pro­blem­müll­samm­lung neben Alt­öl, Pflan­zen­schutz­mit­teln, Spray­do­sen (mit Inhalt), Feu­er­lö­schern, flüs­si­gen Far­ben und Lacken auch Elek­tro­klein­ge­rä­te (bis 50 cm Kan­ten­län­ge) ange­nom­men. Unter Elek­tro­klein­ge­rä­te fal­len alle Gerä­te, wel­che mit­tels Stecker und/​oder Bat­te­rien bzw. Akkus betrie­ben wer­den und eine Abmes­sung von 50 Zen­ti­me­tern nicht über­schrei­ten. Die Anlie­fe­rer wer­den jedoch gebe­ten, sofern es mög­lich ist, Bat­te­rien und Akkus sowie Leucht­mit­tel vor der Abga­be aus den Gerä­ten zu ent­fer­nen und die­se sepa­rat dem Ent­sor­gungs­per­so­nal zu über­ge­ben. Neben dem erwei­ter­ten Ent­sor­gungs­an­ge­bot wur­de auch der Abfuhr­rhyth­mus optimiert.

Wur­den bis­her die Gemein­den im Land­kreis Bay­reuth nur zwei­mal im Jahr ange­fah­ren, haben die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses jetzt vier­mal jähr­lich die Mög­lich­keit, ihre gefähr­li­chen Abfäl­le kosten­los und haus­halts­nah zu ent­sor­gen. Sper­ri­ge Elek­tro­alt­ge­rä­te wie Moni­to­re, Fern­se­her, Kühl­schrän­ke und Wasch­ma­schi­nen kön­nen wie gewohnt zur kosten­lo­sen Sperr­müll­samm­lung ange­mel­det wer­den, wel­che etwa alle acht Wochen in den Gemein­den durch­ge­führt wird. Auch besteht wei­ter­hin die Mög­lich­keit der kosten­lo­sen Selbst­an­lie­fe­rung von sämt­li­chen Elek­tro­alt­ge­rä­ten an den Elek­tro­alt­ge­rä­te­ab­ga­be­stel­len in Bind­lach (Im Let­te­rer 2, geöff­net frei­tags von 11 bis 17 Uhr) und Peg­nitz (Klei­ner Johan­nes 4–6, geöff­net don­ners­tags von 14 bis 20 Uhr sowie jeden letz­ten Sams­tag im Monat von 8 bis 12 Uhr).