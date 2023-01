Am Frei­tag­abend sind die Bay­reuth Tigers bei den Sel­ber Wöl­fen in der NETZSCH-Are­na zu Gast, ehe es am Sonn­tag für das Wolfs­ru­del nach Kre­feld geht.

Die NETZSCH-Are­na wird am Frei­tag­abend ab 19:30 Uhr wie­der einem Hexen­kes­sel glei­chen, wenn die Sel­ber Wöl­fe auf den Erz­ri­va­len, die Bay­reuth Tigers, tref­fen. Der Kar­ten­vor­ver­kauf läuft gut, die Wöl­fe haben sich viel vor­ge­nom­men und jeder Punkt ist immens wich­tig. So ist wie­der ein­mal rich­tig Bri­sanz in die­ser Partie.

Am Sonn­tag tritt das Wolfs­ru­del dann die lan­ge Rei­se nach Kre­feld an. Auch da sol­len mög­lichst vie­le Punk­te mit­ge­nom­men werden.

Form­kur­ve

„Nur“ 3 Punk­te aus den letz­ten 5 Par­tien nah­men die Sel­ber Wöl­fe mit. Nichts­de­sto­trotz waren alle Nie­der­la­gen knapp und auch gegen Teams aus der vor­de­ren Tabel­len­hälf­te ent­schie­den nur Klei­nig­kei­ten über Sieg oder Nie­der­la­ge. Den­noch wird es für das Wolfs­ru­del immens wich­tig sein, gegen die Bay­reuth Tigers wie­der erfolg­reich zu sein, um den 10. Platz (direk­ter Klas­sen­er­halt) zu sichern. Unter­schät­zen darf man den abge­schla­ge­nen Tabel­len­letz­ten aller­dings auf kei­nen Fall. Dafür steht für die Wöl­fe viel zu viel auf dem Spiel. Und dass die Tigers jedem Team in der DEL2 gefähr­lich wer­den kön­nen, haben sie schon oft genug unter Beweis gestellt. Nicht von unge­fähr haben die Wag­ner­städ­ter 5 Punk­te aus den letz­ten 5 Spie­len geholt. Auf und ab geht es auch beim Sonn­tags­geg­ner der Wöl­fe, den Kre­feld Pin­gui­nen. Sei­ner Favo­ri­ten­rol­le wur­de der PEN­NY-DEL-Abstei­ger in die­ser Sai­son nicht gerecht. Aktu­ell ran­giert man auf Tabel­len­platz 5 und hat aus den letz­ten 5 Begeg­nun­gen 7 Punk­te erkämpft.

Sta­ti­stik

Die gefähr­lich­sten Offen­siv­kräf­te der 3 Teams sind Mar­cel Mül­ler von den Kre­feld Pin­gui­nen mit 16 Toren und 30 Vor­la­gen, Mark McN­eill von den Sel­ber Wöl­fen mit 24 Tref­fern und 15 Vor­la­gen sowie Ville Jär­ve­läi­nen von den Bay­reuth Tigers mit 14 Toren und 22 Vor­la­gen. Eine makel­lo­se Bilanz haben die Sel­ber Wöl­fe bis­lang in die­ser Sai­son gegen die Bay­reuth Tigers. Zwei­mal aus­wärts (2:5 und 0:4) und ein­mal zuhau­se (6:4) gewan­nen die Por­zel­lan­städ­ter alle Par­tien nach regu­lä­rer Spiel­zeit. Auch die Kre­feld Pin­gui­ne konn­ten die Wöl­fe in die­ser Sai­son schon ein­mal bezwin­gen. Nach einer denk­bar knap­pen 0:1 Nie­der­la­ge der Sel­ber Wöl­fe im ersten Heim­spiel und einem kla­ren 6:2‑Heimsieg für die Pin­gui­ne, gab es zuletzt einen 4:3‑Heimsieg für die Schütz­lin­ge von Head­coach Ser­gej Waßmiller.

Nick Miglio blickt vor­aus Nick Miglio: “Letz­tes Wochen­en­de ist es nicht so gelau­fen, wie wir uns das vor­ge­stellt hat­ten. Wir hat­ten uns eigent­lich – wie jedes Wochen­en­de – 6 Punk­te erhofft. In bei­den Par­tien waren je 3 Punk­te im Bereich des Mög­li­chen. Gegen Crim­mit­schau konn­ten wir die Füh­rung nicht über die Zeit brin­gen und gegen Frei­burg war es ähn­lich. Jetzt heißt es für uns, an ein paar Stell­schrau­ben zu dre­hen. Jedes Spiel ist jetzt immens wichtig.

Jede Begeg­nung fühlt sich wie ein Play­off-Spiel an, da die Tabel­le extrem eng ist. Wir sind ein paar Sie­ge von einem Play­off-Platz weg, kön­nen aber auch mit weni­gen Nie­der­la­gen in die Play­down-Zone rut­schen. Wir kon­zen­trie­ren uns immer auf das näch­ste Spiel. Aktu­ell haben wir nur Bay­reuth im Kopf und ab Frei­tag­nacht wer­den wir uns mit Kre­feld beschäf­ti­gen. Hof­fent­lich gehen wir mit 6 Punk­ten aus dem Wochen­en­de, um uns tabel­la­risch in eine gute Aus­gangs­la­ge zu bringen.“

Lin­e­up

Feo­dor Boi­ar­chi­nov und Max Gim­mel wer­den wei­ter ver­letzt feh­len. Lukas Van­tuch ist für bei­de Spie­le am Wochen­en­de nach einer Match­stra­fe gesperrt. Zurück im Kader sind Mark McN­eill, Micha­el Bit­zer und Mar­tin Hlozek.

(VIP-) Tickets/​Hallenöffnung

Es gibt online unter https://​www​.sel​ber​woel​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/ nur noch weni­ge Rest­kar­ten für die Par­tie gegen Eine Abend­kas­se wird es für das Spiel gegen die Bay­reuth Tigers nicht geben. Das Spiel wird zudem live auf Spra­de TV und in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit über­tra­gen. Spiel­be­ginn am Frei­tag ist um 19:30 Uhr. Die NETZSCH-Are­na öff­net ihre Pfor­ten ab 18:00 Uhr.

Der Ein­gang an der ehe­ma­li­gen Sta­di­on­gast­stät­te wird wegen der strik­ten Fan­tren­nung am Frei­tag zum Gäs­te­ein­gang umfunk­tio­niert. Alle ande­ren Zuschau­er gelan­gen über den Haupt­ein­gang bzw. den Ein­gang an der ehe­ma­li­gen Neben­kas­se in den Wolfsbau.

Wei­ter­hin sind Tages-VIP-Kar­ten in stark limi­tier­ter Anzahl erhält­lich. Die­se beinhal­ten – neben dem Ein­tritt zum Spiel – Zugang zum VIP-Bereich, kosten­lo­se Spei­sen und Geträn­ke im VIP-Bereich und einen Sitz­platz auf der VIP-Tri­bü­ne. Eine Tages­kar­te kostet EUR 110,-. Anfra­gen rich­ten Sie bit­te per E‑Mail direkt an Tobi­as Ernst­ber­ger (t.​ernstberger@​selberwoelfe.​de).

