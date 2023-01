Die Gesund­heits­re­gi­on plus Hofer Land bie­tet eine kosten­lo­se Semi­nar­rei­he zum The­ma „Hil­fe beim Hel­fen“ an. Das Ange­bot rich­tet sich an pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge von Men­schen mit Demenz. Ziel ist es, den All­tag der Pfle­gen­den zu erleichtern.

Mar­tha Link von der Alz­hei­mer Gesell­schaft Regio­nal­grup­pe Hof/​Wunsiedel e.V. refe­riert in der drei­tä­gi­gen Semi­nar­rei­he mit vie­len prak­ti­schen Impul­sen über fol­gen­de Themen:

Wis­sens­wer­tes über Demenz

Demenz ver­ste­hen

Infor­ma­ti­on zu Recht

den All­tag leben

Pfle­ge­ver­si­che­rung und Entlastungsangebote

Her­aus­for­dern­de Situa­tio­nen und Pflege

Ent­la­stung der Angehörigen

Wohn­for­men (alter­na­tiv: Men­schen mit Demenz im Kran­ken­haus oder letz­te Lebensphase)

Die Semi­nar­rei­he fin­det an fol­gen­den Ter­mi­nen in der VHS Hofer Land, Lud­wig­str. 7 in Hof statt:

13.03.23 und 15.03.23 jeweils von 14:00 – 17:00 Uhr

18.03.23 von 10:00 – 16:00 Uhr

Inter­es­sier­te wer­den gebe­ten, sich vor­ab anzu­mel­den – tele­fo­nisch unter 09281/57–500 oder per E‑Mail an ute.​hopperdietzel@​leitstelle-​pflege.​de