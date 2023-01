Chri­sti­an Buhr hat die Ergo­the­ra­pie-Pra­xis „WEBER PRA­XEN – Ihre Ergo­the­ra­peu­ten im Fich­tel­ge­bir­ge“ in der Biber­s­ba­cher Stra­ße 2 von Danie­la Weber

übernommen.

„Ich freue mich, dass mit Chri­sti­an Buhr als neu­em Lei­ter die­se wich­ti­ge Pra­xis wei­ter in Wun­sie­del bestehen kann,“ so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik.

Neben der Pra­xis in Wun­sie­del betreut Chri­sti­an Buhr wei­te­re Ergo­the­ra­pie-Pra­xen in Markt­red­witz, Gefrees und seit Febru­ar auch in Mit­ter­teich. Als aus­ge­bil­de­ter Ergo­the­ra­peut ist er schon seit drei Jah­ren in der Pra­xis tätig und über­nimmt nun zusam­men mit neun wei­te­ren Kol­le­gen den bestehen­den Patientenstamm.