Mit einem 120:50 Erfolg sicher­ten sich die Bas­ket­bal­ler des BSC Saas Bay­reuth am Wochen­en­de den 5. Sieg der Sai­son 22/23. Gegen die 3. Mann­schaft der Reg­nitz­tal Bas­kets hol­ten sich die Bay­reu­ther wie­der etwas Selbst­ver­trau­en zurück, nach­dem sie zuletzt zwei bit­te­re Nie­der­la­gen ein­stecken mussten.

Bereits nach 4 gespiel­ten Minu­ten deu­te­te sich beim Stand von 10:02 ein kla­rer Aus­gang der Par­tie an. Die Saa­ser Bas­ket­bal­ler setz­ten die Geg­ner aus dem Bam­ber­ger Raum von Minu­te 1 stark unter Druck und konn­ten sich des­halb schnell eine Füh­rung erspie­len. Bis zum Ende des ersten Spiel­ab­schnitts wuchs der Vor­sprung beim Stand von 34:08 auf 26 Punk­te an.

In der Fol­ge ent­wickel­te sich ein ein­sei­ti­ges Spiel, in wel­chem die Saa­ser an bei­den Enden des Spie­le­felds deut­lich die Nase vor­ne hat­ten. Ins­be­son­de­re kon­di­tio­nell waren schnell gro­ße Unter­schie­de zu erken­nen. Häu­fig waren die Saa­ser Spie­ler bei Fast­break-Situa­ti­on kom­plett allei­ne und konn­ten unbe­drängt punk­ten. Spä­te­stens beim Stand von 68:22 zur Halb­zeit war der Aus­gang des Spiels klar.