Am 01. Febru­ar star­tet die Anmel­dung zum mitt­ler­wei­le 7. Möh­ren­dor­fer Karp­fen­wei­her­lauf, einem der schön­sten Land­schafts­läu­fe Fran­kens. Der Lauf fin­det am 23. und 24. Sep­tem­ber zwi­schen Möh­ren­dorf, Dechs­endorf und Röt­ten­bach statt. Gelau­fen wird haupt­säch­lich auf Wald‑, Feld- und Wie­sen­we­gen vor­bei an unzäh­li­gen Karp­fen­wei­hern. Der Start befin­det sich in der Nähe des Gelän­des vom ASV Möhrendorf.

Am Sams­tag star­ten die Schü­ler- und Jugend­läu­fe in den Alters­klas­sen U08 bis U16 über Distan­zen von 1 bis 4km. Am Sonn­tag fol­gen die Erwach­se­nen­läu­fe: der IMBUS Haupt­lauf über 21,1km, der Spar­kas­sen-Lauf über 11km und der TGA Plan­team-Lauf über 7km. Auch die Nor­dic Wal­ker des Elek­tro Pol­ster Lau­fes über 7km star­ten am Sonn­tag. Alle Finis­her erhal­ten eine Medail­le mit dem neu­en Karp­fen­lo­go und die ersten 3 Plat­zier­ten eines jeden Lau­fes wer­den mit einem Pokal geehrt.

Die ersten 100 Anmel­dun­gen bekom­men einen Gut­schein über 2 Brat­wür­ste im Weck­la unse­res Spon­sors Der Dorf­metz­ger Reck.

Alle Infor­ma­tio­nen und den Link zur Anmel­dung gibt es auf unse­rer Home­page unter www​.karp​fen​wei​her​lauf​.de.

Ver­an­stal­ter: