Vom 22. bis 26. März 2023 wird in der Mes­se Nürn­berg die Out­door-Sai­son eröff­net: An fünf Tagen stellt die Frei­zeit Mes­se die The­men Frei­zeit, Tou­ri­stik, Gar­ten, Out­door und Sport in den Mit­tel­punkt. Die invi­va beglei­tet die Frei­zeit Mes­se an allen Tagen. Par­al­lel fin­den die neue Musik-Mes­se Nürn­berg (24. bis 26. März) und die Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE (25. + 26. März, Zutritt ab 18 Jah­ren) statt.

Nach dem Neu­start der Frei­zeit Mes­se im Jahr 2022, wächst die Frei­zeit Mes­se 2023 wie­der deut­lich. In acht Hal­len und dem Mes­se­park fin­den die Besu­cher Ange­bo­te für die akti­ve Frei­zeit, den hei­mi­schen Gar­ten, die näch­ste Rei­se und die neue Out­door-Sai­son. Im Mes­se­park gibt es Street-Food ver­schie­de­ner Food­trucks und die Aktiv­mes­se invi­va ist wie­der in einer eige­nen Hal­le mit dabei.

invi­va – alles was das Leben bewegt

Die invi­va, die Aktiv­mes­se für alles, was das Leben bewegt, ist in Hal­le 8 zu fin­den. Dort zei­gen Ver­bän­de und Ver­ei­ne, wie man sei­ne Frei­zeit aktiv gestal­ten und ehren­amt­lich tätig wer­den kann. Mit dabei sind die Johan­ni­ter, die zu ihrer Arbeit sowie rund um Sicher­heit und Gesund­heit infor­mie­ren. Die The­men Well­ness, Gesund­heit und Wohl­be­fin­den wer­den im Forum „Gesund­heit Regio­nal“ präsentiert.

Büh­nen­pro­gramm mit dem Maga­zin „sechs + sechzig“

Das Maga­zin „sechs + sech­zig“ bringt an allen Tagen ein abwechs­lungs­rei­ches Büh­nen­pro­gramm auf die Mes­se und stellt Gene­ra­tio­nen­fra­gen in den Fokus. Der Baye­ri­sche Lan­des­sport­ver­band sorgt für ein sport­li­ches Warm-up an den Mes­se­ta­gen. Im Pro­gramm ste­hen dann Pro­mi-Talks und Musik. Dar­über hin­aus wird zu The­men, wie neu­en Wohn­pro­jek­ten oder „Grün­dun­gen 50plus“ infor­miert und Gene­ra­tio­nen­fra­gen diskutiert.

Schät­ze-Tag am Mitt­woch, 22. März

Das Maga­zin sechs+sechzig orga­ni­siert eine Schätz­ak­ti­on, bei der auf der Mes­se Rari­tä­ten und Erb­stücke bewer­tet wer­den. Ker­stin und Kath­rin Weid­ler, öffent­lich bestell­te und ver­ei­dig­te Auk­tio­na­to­rin­nen, die Lei­te­rin des Spiel­zeug­mu­se­ums Karin Fal­ken­berg und eine Exper­tin von der Kunst­vil­la Nürn­berg neh­men die Schät­ze der invi­va-Besu­cher unter die Lupe. Bewer­tet wer­den Kost­bar­kei­ten von Schmuck, Skulp­tu­ren und Geschirr bis hin zu Spiel­zeug, Pup­pen, Gemäl­den und Gra­fi­ken. Inter­es­sier­te, die ihren „Schatz“ bewer­ten las­sen wol­len, kön­nen sich im Vor­feld der Mes­se beim Maga­zin „sechs+sechzig“ anmelden.

Die The­men Gesund­heit und Pfle­ge ste­hen am Don­ners­tag auf der „sechs+sechzig“-Bühne im Mit­tel­punkt. Zu Gast ist die ehe­ma­li­ge VdK-Prä­si­den­tin Ulri­ke Mascher. Das Pro­gramm am Frei­tag rich­tet sich an „Ein­stei­ger, Aus­stei­ger und Umstei­ger“, die Ori­en­tie­rung suchen. Der Sams­tag steht unter der Über­schrift „Sicher­heit und Tech­nik“ und am Sonn­tag geht es um das „Mit­ein­an­der.

Die Frei­zeit Mes­se weckt Frühlingsgefühle

Die Besu­cher fin­den auf Frei­zeit Mes­se und invi­va in acht Hal­len Ange­bo­te für die akti­ve Frei­zeit, den hei­mi­schen Gar­ten, die näch­ste Rei­se und die neue Outdoor-Saison.

Infor­ma­tio­nen und Tickets unter www​.frei​zeit​mes​se​.de