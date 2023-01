Das Jubi­lä­ums­jahr nahm mit einem humo­res­ken Neu­jahrs­kon­zert vor 500 Besu­chern in Eber­mann­stadt einen ful­mi­nan­ten Auftakt.

Wenn man mit 50 fit und vital ist, Tra­di­ti­on und Spaß ver­eint, dann hat man alles rich­tig gemacht. Die­se Prä­di­ka­te und noch mehr Bewun­derns­wer­tes bezog Bernd Froe­se als Vor­sit­zen­der des Musik­ver­eins Forch­heim-Bucken­ho­fen auf das Grün­dungs­ju­bi­lä­um der gro­ßen Musi­zier­ge­mein­schaft. Und das Jubi­lä­ums­jahr erleb­te mit einem Humo­res­ken Neu­jahrs­kon­zert der Blä­ser­phil­har­mo­nie in der Stadt­hal­le Eber­mann­stadt gleich einen ful­mi­nan­ten Start.

Eber­mann­stadt? Froe­se sprach bei der Begrü­ßung der mehr als 500 Gäste die der­zei­ti­ge Grund­pro­ble­ma­tik Forch­heims an. Es fehlt an einer geeig­ne­ten Loca­ti­on für sol­che Ver­an­stal­tun­gen. Und so kam der Musik­ver­ein erst­mals nach Eber­mann­stadt, wo er idea­le Vor­aus­set­zun­gen vor­fand. Beein­druckend dabei, dass die 60 Musi­ker (und …innen) von der Büh­ne und vie­le Hel­fer den Abend mit Bestuh­lung, Ser­vice und Geträn­ke­ver­kauf selbst vor­be­rei­te­ten und anschlie­ßend pico­bel­lo auf­räum­ten. Froe­se begrüß­te die Spit­ze des Nord­baye­ri­schen Musik­bun­des, die Forch­hei­mer Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel und als Ver­tre­te­rin der gast­ge­ben­den Stadt die Käm­me­rin Ingrid Neubauer.

Per­fek­ti­on mit lusti­gen Einfällen

Die Blä­ser­phil­har­mo­nie, das auch inter­na­tio­nal agie­ren­de Aus­hän­ge­schild des Musik­ver­eins, ver­band unter der Lei­tung von Mathi­as Wehr die gewohn­te Per­fek­ti­on und Viel­falt bei der Musik­aus­wahl mit lusti­gen Ein­fäl­len, so dass das Publi­kum nicht nur zu lau­schen, son­dern auch zu lachen hat­te. Allein schon der Auf­takt, als Mode­ra­tor Rei­ner Streng allein vor dem Orche­ster stand und in Panik geriet, diri­gie­ren zu müs­sen, weil der Diri­gent noch nicht da war. Mathi­as Wehr wur­de auf der Auto­bahn von einem Rad­ler aus Hol­land auf­ge­hal­ten, der dann auch, ganz Oran­je mit Tul­pen und einem Käse­laib, in der Stadt­hal­le ein­trat und das Stück „Der fröh­li­che Rad­fah­rer“ (Ted Hug­gens) mit der Fahr­rad­klin­gel beglei­te­te. Jan Kor­po­ral hat­te dafür sei­ne Kla­ri­net­te getauscht. Mathi­as Wehr ver­riet, die Par­ti­tur mit dem Diri­gen­ten­stab auf­spie­ßend, komö­di­an­ti­sches Talent, ehe er dann end­lich mit der schnel­len Pol­ka „Auf der Jagd“ (J. Strauß Sohn) in sei­nem Métier ange­kom­men war und das Publi­kum von den Sit­zen riss.

Ver­bo­ge­ne Instrumente

Kul­tur­preis­trä­ger Rai­ner Streng hol­te sich für die Anmo­de­ra­ti­on zu „Der Wind in den Wei­den“ (Johan de Meij) die Unter­stüt­zung eines Maul­wur­fes, um Flo­ra und Fau­na, das Wogen der Ele­men­te mit Blitz und Don­ner in vie­len Laut­ma­le­rei­en aller Regi­ster­grup­pen (sehr schön die kapri­ziö­sen Flö­ten und Obo­en sowie das dräu­en­de tie­fe Blech) in den vier Sät­zen des Wer­kes deut­lich wer­den zu las­sen. Pas­send zum Abends dann „Ros­si­nis Geburts­tags­fei­er“ (Henk van Lij­schoo­ten) mit vie­len Schnip­seln sprit­zi­ger Klas­sik dar­ge­bo­ten. Bei „The Walt­zing Cat“ (Leroy Ander­son) wur­de deut­lich, wie sehr man Kla­ri­net­ten und Posau­nen „ver­bie­gen“ kann, um Kat­zen und Hun­de leben­dig wer­den zu lassen.

Bei der berühm­ten Auf­marsch-Melo­die von „Zir­kus Renz“ aus dem Jahr 1894 von Gustav Peter hat­ten die Schlag­wer­ker Micha­el Ismai­er, Ben Wag­ner, Patrik End­res, Hans-Jür­gen Lorenz und Linus Strom ihren rasan­ten Auf­tritt mit Trom­meln, Vibra­phon und Marim­ba­phon. Zuga­be war, wie es sich auch für das Neu­jahrs­kon­zert der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker gehört, der Radezkimarsch.

Jubi­lä­ums­strauß von Veranstaltungen

Zum 50. Jubi­lä­um bie­tet der Musik­ver­ein das gan­ze Jahr über einen bun­ten Strauß an Ver­an­stal­tun­gen mit sei­nen fünf Orche­stern, einem Gemein­schafts­kon­zert mit dem Hee­res­mu­sik­korps der Bun­des­wehr, Wer­tungs­spie­len des Nord­baye­ri­schen Musik­bun­des und einem gro­ßen Fest­wo­chen­en­de vom 13. bis 16. Juli im Kul­tur­quar­tier des Königsbades.