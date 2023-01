Kon­zern­füh­rung soll das Tra­di­ti­ons­haus moder­ni­sie­ren und die Chan­cen des Stand­or­tes Bay­reuth nutzen

Der Bay­reu­ther Stadt­rat hat sich in sei­ner jüng­sten Sit­zung mit Nach­druck für den Fort­be­stand des Gale­ria-Stand­orts in der Bay­reu­ther Innen­stadt aus­ge­spro­chen und auf des­sen Stär­ken ver­wie­sen. Hier­zu hat das Gre­mi­um eine Reso­lu­ti­on ver­ab­schie­det, in der die Kon­zern­füh­rung der Gale­ria Kar­stadt Kauf­hof GmbH auf­ge­for­dert wird, das Bay­reu­ther Tra­di­ti­ons­haus zu moder­ni­sie­ren und die Chan­cen, die der Stand­ort Bay­reuth bie­tet, zu nutzen.

„Seit über 60 Jah­ren ist das heu­ti­ge Kauf­haus Gale­ria der Gale­ria Kar­stadt Kauf­hof GmbH an pro­mi­nen­te­ster Stel­le an der Maxi­mi­li­an­stra­ße in der Bay­reu­ther Innen­stadt ver­tre­ten. Doch nicht allein die tra­di­tio­nel­le Ver­bun­den­heit spie­gelt die Bedeu­tung die­ses Ein­zel­han­dels­groß­be­triebs wider. Es ist vor allem des­sen her­aus­ra­gen­de Funk­ti­on im aktu­el­len und zukünf­ti­gen Ange­bot für die Kun­den aus Bay­reuth und dem ober­zen­tra­len Ein­zugs­be­reich“, heißt es in der Reso­lu­ti­on. Die­ser erstrecke sich über wei­te Tei­le Ost­ober­fran­kens und der nörd­li­chen Ober­pfalz und umfas­se mehr als 250 000 Einwohner.

Viel­fäl­ti­ges und dif­fe­ren­zier­tes Sortiment

Das viel­fäl­ti­ge und dif­fe­ren­zier­te Sor­ti­ment unter einem Dach, wel­ches sich von den spe­zia­li­sier­ten Geschäf­ten, Bou­ti­quen und Fach­märk­ten unter­schei­det, wer­de von den Kun­den ange­nom­men und geschätzt. Dar­auf wei­sen auch die hohen Pas­san­ten-Fre­quenz­zah­len im Umfeld des Kauf­hau­ses hin. „Durch sei­ne Lage zwi­schen den Fach­ge­schäf­ten ent­lang der Maxi­mi­li­an­stra­ße, der bewähr­ten zen­tra­len Omni­bus­hal­te­stel­le und dem inner­städ­ti­schen Ein­kaufs­zen­trum ‚Rot­main-Cen­ter‘ hat Gale­ria Bay­reuth eine ver­bin­den­de und anzie­hen­de Rol­le und stellt nach wie vor die Mit­te der Bay­reu­ther 1a-Lage dar“, betont der vom Stadt­rat ver­ab­schie­de­te Resolutionstext.

Unmit­tel­bar vor dem Gale­ria Kauf­haus befin­de sich zudem der zen­tra­le Open-Air-Ver­an­stal­tungs­be­reich der Stadt Bay­reuth mit zahl­rei­chen kul­tu­rel­len Höhe­punk­ten. „Hier­mit wer­den Erfolg ver­spre­chen­de Syn­er­gie­ef­fek­te zwi­schen Han­del und Ver­an­stal­tun­gen zur Bin­dung von Gästen, die den Erleb­nis­ein­kauf suchen, ausgelöst.“

Rück­zug hät­te ver­hee­ren­de Fol­gen für inner­städ­ti­schen Einzelhandel

Die Reso­lu­ti­on weist auch dar­auf hin, dass ein Rück­zug der Gale­ria Kar­stadt Kauf­hof GmbH von die­sem Pre­mi­um-Stand­ort ver­hee­ren­de Fol­gen für den gesam­ten inner­städ­ti­schen Ein­zel­han­del und Dienst­lei­stungs-Mix hät­te. „Der Ver­lust der Stand­ort­ge­mein­schaft mit dem Ein­zel­han­dels-Flagg­schiff wür­de eine Nega­tiv-Spi­ra­le unbe­kann­ten Aus­ma­ßes in Gang setzen.“

Der Stadt­rat unter­stützt mit Nach­druck den Fort­be­stand des Gale­ria Bay­reuth in zen­tra­ler Innen­stadt­la­ge Bay­reuths und ver­weist auf die Stär­ken die­ses Stand­or­tes: „Mit einem neu­en Voll­sor­ti­men­ter-Lebens­mit­tel­markt im Unter­ge­schoss wird der Bay­reu­ther Gale­ria-Stand­ort in sei­ner Attrak­ti­vi­tät nach­hal­tig gestärkt und von zusätz­li­chen Kun­den­po­ten­zia­len profitieren.“

Mit anhal­tend posi­ti­ven Bevöl­ke­rungs- und Beschäf­tig­ten­zah­len, einer dyna­mi­schen Uni­ver­si­tät und einer zukunfts­ori­en­tier­ten Bran­chen­struk­tur bie­te die Stadt Bay­reuth ein Stand­ort­um­feld, von dem Gale­ria auch in Zukunft lang­fri­stig pro­fi­tie­ren wer­de. Mit dem Welt­erbe Mark­gräf­li­ches Opern­haus und den Richard-Wag­ner-Fest­spie­len besit­ze Bay­reuth zudem eine tou­ri­sti­sche Attrak­ti­vi­tät, die durch stei­gen­de Besuchs- und Über­nach­tungs­zah­len belegt und durch hohe Innen­stadt­fre­quen­zen bestä­tigt werde.

Abschlie­ßend heißt es in der Reso­lu­ti­on: „Der Stadt­rat Bay­reuth appel­liert daher ein­dring­lich, die­se posi­ti­ven Rah­men­be­din­gun­gen zu nut­zen, das Bay­reu­ther Tra­di­ti­ons­haus zu moder­ni­sie­ren und die Chan­cen, die der Stand­ort Bay­reuth bie­tet, zu nutzen.“