Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Eckental/​Brand – Im Zeit­raum vom 23.01.2023, 22:00 Uhr, und 24.01.2023, 09:30 Uhr, park­te ein 40-Jäh­ri­ger sei­nen Pkw, Mar­ke Daim­ler, in der Orchi­deen­stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 5 A ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand. In die­sem Zeit­raum wur­de der Pkw durch bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug an der Stoß­stan­ge hin­ten rechts ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, mel­det die­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel.: 09131/760514.

Zwei Jugend­li­che bei Laden­dieb­stahl erwischt

Spar­dorf – Am Diens­tag, gegen 09:15 Uhr, wur­den zwei Jugend­li­che im Alter von 16 und 17 Jah­ren in einem Lebens­mit­tel­markt an der Alten Zie­ge­lei bei dem Dieb­stahl von zwei Red Bull­do­sen erwischt. Durch das Per­so­nal konn­ten die Jugend­li­chen über die Über­wa­chungs­ka­me­ra dabei beob­ach­tet wer­den, wie sie jeweils eine Dose in die Jacke ein­steck­ten und den Markt ohne zu Bezah­len ver­lie­ßen. Die Jugend­li­chen wur­den durch das Per­so­nal bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe fest­ge­hal­ten. Bei der anschlie­ßen­den Sach­be­ar­bei­tung konn­te bei dem 16-Jäh­ri­gen noch eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den. Die bei­den Jugend­li­chen erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls und den 16-Jäh­ri­gen zusätz­lich ein Straf­ver­fah­ren wegen ille­ga­lem Besitz von Betäubungsmitteln.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sach­be­schä­di­gung an Pkw

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum 18.01.23 bis 22.01.23 wur­de die Motor­hau­be eines Pkw Mini Coo­per ver­kratzt sowie eine Chrom­lei­ste abge­bro­chen. Als Tat­ort kommt die Würz­bur­ger Stra­ße und der Groß­park­platz am Ein­kaufs­zen­trum in der Erlan­ger Stra­ße 60 in Fra­ge. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/78090 entgegen.