Kunst ein­fach lei­hen für alle

Zeit­ge­nös­si­sche Kunst für zu Hau­se, da Büro oder die Pra­xis ganz ein­fach lei­hen – die Arto­thek im Histo­ri­schen Bad­haus, Ober­hacken 32 in 95326 Kulm­bach macht dies nun für alle Kulm­ba­cher mög­lich. Vom 29. Janu­ar bis zum 24. Febru­ar prä­sen­tiert der Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. in einer Werk­schau zum Auf­takt rund 80 Arbei­ten von cir­ca 40 pro­fes­sio­nell arbei­ten­den Kunst­schaf­fen­den aus ganz Deutsch­land. Der Ver­ein möch­te so Kunst­schaf­fen­de, deren Wer­ke und Inter­es­sier­te hemm- und bar­rie­re­frei zusam­men­brin­gen und Kunst in den All­tag inte­grie­ren. Die Kunst­wer­ke kön­nen direkt im Histo­ri­schen Bad­haus gegen eine gerin­ge Gebühr von jedem ab 18 Jah­ren aus­ge­lie­hen und mit­ge­nom­men werden.

Die ver­tre­te­nen Künst­le­rin­nen und Künst­ler betei­lig­ten sich bereits im ver­gan­ge­nen Jahr an der jurier­ten Aus­stel­lung „Ver­bin­den-Ver­bun­den“ im Tur­bi­nen­haus der Alten Spin­ne­rei sowie im Land­rats­amt und stell­ten mit Werk­for­ma­ten, die in jeder gut mit neh­men kann, den Grund­stock der Arto­thek. Die Stadt Kulm­bach stellt für den Aus­leih­be­trieb ab Febru­ar einen Raum im 1. Ober­ge­schoss des Histo­ri­schen Bad­hau­ses zur Verfügung.

Was ist die Artho­thek Kulmbach?

Eine Arto­thek funk­tio­niert im Prin­zip wie eine Biblio­thek für Kunst­wer­ke: Aus dem Bestand kann sich jeder gegen eine gerin­ge Leih­ge­bühr für bis zu drei Mona­te Favo­ri­ten aus­lei­hen und die­se direkt zu Hau­se oder im Betrieb genie­ßen. Im besten Fall passt das Kunst­werk so gut in die neue Umge­bung, das es gleich behal­ten wer­den möch­te. Auch dies ist kein Pro­blem – alle Wer­ke sind auch käuf­lich zu erwer­ben. Die Arto­thek im Histo­ri­schen Bad­haus in Kulm­bach bie­tet ab Febru­ar ein facet­ten­rei­ches Ange­bot an Ori­gi­nal­bil­dern und ‑objek­ten sowie Drucke. Auf der neu gestal­te­ten Web­site www​.kunst​ver​ein​-kulm​bach​.de des Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. gibt es alle Wer­ke zum Vor­ab­an­schau­en und Ver­lie­ben. Die Aus­leih­mög­lich­keit und Bera­tung vor Ort besteht jeden 2. Sams­tag im Monat von 13 bis 18 Uhr oder nach Ver­ein­ba­rung. Anfra­gen nimmt der Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. ger­ne unter artothek@​kunstverein-​kulmbach.​de entgegen.

Zum Auf­takt gibt es Leih­wer­ke von: Wal­li Bau­er, Doris Bocka, Tho­mas Brix, Harald Bur­ger, Karin Drechs­ler-Ruh­mann, Hen­ri­ke Franz, Sig­rid Frey, Clau­dia Höl­zel, Lucie Kaz­da„ Harun Klop­pe Harun, Georg Köst­ner, Cor­ne­lia Kurz, Elvi­ra Lan­ten­ham­mer, Doro­thea Leist, Bar­ba­ra Mäder-Ruff, Cor­ne­lia Morsch, Hans Niklaus, Jo Niklaus, Ger­hard Popp, Mar­git Reh­ner, Ire­ne Rein­hardt, Gert Res­se, Vero­ni­ka Riedl, Bernd Roman­kie­witz, Mari­us Seid­liz, Chri­stia­na Sie­ben Chri­stia­na, Maria Söll­ner, Bet­ti­na Specht, Frith­jof Schaebs, Lucia Scheid-Nam, Hei­de­ma­rie Schell­wa­nich Fries, Har­riet Schmid, Gud­run Schü­ler, Michae­la Schwarz­mann, Moni­ka Stock, Claus Titt­mann, Ute Westien

Alle Kunst­in­ter­es­sier­ten sind zur Eröff­nung am Sonn­tag, den 29. Janu­ar um 11 Uhr ein­ge­la­den, die Werk­schau ohne aktu­el­le Schutz- & Hygie­ne­maß­nah­men zu besu­chen. Die T‑Jazz Com­bo wird das Bad­haus beschwingt musi­ka­lisch bele­ben. Die Werk­schau ist bis zum 24. Febru­ar jeweils frei­tags, sams­tags und sonn­tags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Werk­schau & Eröff­nung Artothek

29. Janu­ar – 24. Febru­ar 2023

Aus­stel­lungs­dau­er: 29. Janu­ar – 26. Febru­ar 2023

Ver­nis­sa­ge: So, 29. Janu­ar um 11 Uhr

mit Musik von: T‑Jazz Combo

Ver­an­stal­tungs­ort: Histo­ri­sches Bad­haus, Ober­hacken 34, Kulmbach

Öff­nungs­zei­ten: Histo­ri­sches Bad­haus Fr, Sa & So 13 – 17 Uhr

Ver­an­stal­ter: Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V.

Frei­er Ein­tritt. Aktu­ell gel­ten kei­ne Zugangsbeschränkungen

Fly­er der Kulm­ba­cher Arto­thek zum Her­un­ter­la­den (PDF, 1MB)