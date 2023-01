In allen Ver­kehrs­mit­teln und Lini­en des VGN sind ab Sams­tag, 28. Janu­ar 2023 wie­der Inter­view­er unter­wegs. Bis Ende Novem­ber füh­ren sie im gesam­ten Ver­bund­ge­biet Fahr­gast­be­fra­gun­gen sowie Zäh­lun­gen durch und erkun­di­gen sich dabei nach dem ver­wen­de­ten Fahr­aus­weis, den benutz­ten Lini­en und Hal­te­stel­len sowie nach dem Zweck der Fahrt. Die Befra­gun­gen fin­den größ­ten­teils im Fahr­zeug statt, an stark fre­quen­tier­ten U‑Bahnhöfen auch am Bahn­steig. Alle Erhe­be­rin­nen und Erhe­ber tra­gen ein Namens­schild und füh­ren zur Legi­ti­ma­ti­on auch einen Inter­view­er­aus­weis mit sich. Bei der Befra­gung bit­ten sie die Fahr­gä­ste ihre Fahr­kar­te vor­zu­zei­gen. Dies dient der ein­deu­ti­gen Erfas­sung des ver­wen­de­ten Tickets, jedoch nicht der Fahr­schein­kon­trol­le. Die Ant­wor­ten der Fahr­gä­ste wer­den mit einer Smart­phone-App erfasst.

Grund­la­gen für Pla­nung und Einnahmenaufteilung

Die gro­ße Ver­kehrs­er­he­bung des VGN fin­det alle vier bis fünf Jah­re statt, ihre Ergeb­nis­se die­nen einer Viel­zahl von Zwecken. So ver­teilt die Ver­bund­ge­sell­schaft die gesam­ten Ein­nah­men aus dem Ver­kauf der Tickets an die mehr als 130 Ver­kehrs­un­ter­neh­men im VGN. Dazu wer­den die Daten zur Nut­zung der über 800 Lini­en sowie den ver­wen­de­ten Fahr­aus­wei­sen in einem auf­wän­di­gen Ver­fah­ren hoch­ge­rech­net. Auch für den Aus­bau des Lini­en­net­zes und die Opti­mie­rung der Ver­kehrs­an­ge­bo­te lie­fert die Erhe­bung eine wert­vol­le Daten­ba­sis, so etwa bei den Nah­ver­kehrs­plä­nen von Städ­ten und Land­krei­sen. Bei gro­ßen Infra­struk­tur­pro­jek­ten flie­ßen in die Ergeb­nis­se in die erfor­der­li­chen Modell­rech­nun­gen und Nach­fra­ge­pro­gno­sen ein. Der VGN bit­tet sei­ne Fahr­gä­ste des­halb, bei der Befra­gung mit­zu­ma­chen. Wer an der Erhe­bung als Inter­viewe­rin oder Inter­view­er mit­wir­ken möch­te, kann sich beim durch­füh­ren­den Unter­neh­men O.trend bewer­ben. Infor­ma­tio­nen zur VGN-Fahr­gast­be­fra­gung fin­det man unter www​.vgn​.de/​n​e​u​i​g​k​e​i​ten.