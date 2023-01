Am Sonn­tag, den 29. Janu­ar lädt Andy Lang um 17 Uhr wie­der zum „Win­ter­feu­er­traum“ in sei­ne Kon­zert­scheu­ne in Gefrees ein. Nach die­sem Gar­ten­fest mit Christ­baum­ver­bren­nen, Feu­er, feu­ri­gen Drinks und guten Gedan­ken erwacht sei­ne Kon­zert­scheu­ne um 19 Uhr für ein Kon­zert aus ihrem Win­ter­schlaf. Gwen­nyn, auch als Göt­tin des bre­to­ni­schen Folk bezeich­net, will ihr Publi­kum wie­der mit ihren kel­ti­schen Songs im archai­schen Bre­to­nisch ver­zau­bern. Wie bei ihrem ersten Kon­zert 2020 wird sie wie­der von ihrer erst­klas­si­gen Band begleitet.

Tickets 18 – 23 €, Konzertadresse:

Bahn­hof­stra­ße 1, 95482 Gefrees

Reser­vie­run­gen unter: info@​andy-​lang.​de