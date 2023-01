Der Pfle­ge­stütz­punkt Coburg bie­tet am Mon­tag, 30. Janu­ar 2023, von 14 bis 15 Uhr in Groß­hei­rath eine Bera­tungs­sprech­stun­de im Bür­ger­haus (Bach­stra­ße 4) an.

Eine Bera­te­rin des Pfle­ge­stütz­punk­tes berät und unter­stützt pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen und ihre Ange­hö­ri­gen zu allen Fra­gen rund um das The­ma Pfle­ge. Die Bera­tung umfasst die häus­li­che Pfle­ge, sta­tio­nä­re Ange­bo­te sowie Ver­si­che­rungs- und Sozi­al­lei­stun­gen und son­sti­ge Finanzierungsfragen.

Eine indi­vi­du­el­le und umfas­sen­de Pfle­ge­be­ra­tung ist bei der Sprech­stun­de eben­falls mög­lich. Dabei unter­stützt die Bera­te­rin Hil­fe­su­chen­de bei der Koor­di­na­ti­on ein­zel­ner Schrit­te, wenn erfor­der­lich auch über einen län­ge­ren Zeitraum.

Die Bera­tung erfolgt neu­tral und unab­hän­gig. Der Pfle­ge­stütz­punkt arbei­tet eng mit ande­ren Ein­rich­tun­gen, Dien­sten und Dienst­stel­len zusam­men. Die Schwei­ge­pflicht und Dis­kre­ti­on wird gewahrt. Um War­te­zei­ten zu ver­mei­den, ist eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter der Ruf­num­mer 09561/892550 empfehlenswert.