Der Mem­mels­dor­fer Car­ne­val-Club ver­an­stal­tet gro­ßen Gala-Abend in der See­hof­hal­le

MCC-Gala am 4. Febru­ar 2023 in der See­hof­hal­le / Senio­ren-Gala am 5. Febru­ar 2023 Am Sams­tag, den 4.2.2023 ver­an­stal­tet der…