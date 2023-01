Ver­kehrs­the­men Stadt und Land­kreis Forch­heim wer­den angesprochen

Der VCD, Ver­kehrs­club Deutsch­land, der Ver­kehrs­club für Umwelt­be­wuss­te, lädt alle an den The­men „Umwelt + Ver­kehr“ inter­es­sier­ten Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger ein zum näch­sten VCD-Info­Treff. Die­ser fin­det im Inter­net statt, und zwar wie immer am letz­ten Mitt­woch eines jeden Monats , nun am 25.01.2023. 19.00 Uhr unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff.

Ver­kehrs­the­men sowohl aus der Stadt Forch­heim als aus dem Land­kreis Forch­heim sol­len ange­spro­chen und dis­ku­tiert wer­den. Die­se gilt in erster Linie für die Ver­kehrs­pla­nung für die näch­sten 30 Jah­re in der Stadt Forch­heim . Hier hat­te der VCD zur letz­ten Sit­zung der Len­kungs­grup­pe des Stadt­rats bereits eine Stel­lung­nah­me erar­bei­tet. Neue Erkennt­nis­se, z. B. von einer unlängst bekannt­ge­wor­de­ne CIMA- Stu­die zur künf­ti­gen Ent­wick­lung der Innen­städ­te, soll­ten bespro­chen werden

Des Wei­te­ren wird vor­ge­schla­gen das The­ma ÖPNV in Stadt und Land­kreis Forch­heim , wo wir uns wei­ter­ge­hend mit den vor­ge­stell­ten Pla­nun­gen für den Bus­ver­kehr beschäf­ti­gen wol­len. Auch hier liegt bereits eine vor­läu­fi­ge Stel­lung­nah­me des VCD vor. Inter­es­sen­ten kön­nen die­se Stel­lung­nah­men jeder­zeit anfor­dern unter vcd@hoernlein‑r.de.

Sicher wird auch die bay­ern­wei­te För­de­rung des Fahr­rad­ver­kehrs (Volks­be­geh­ren für ein Baye­ri­sches Rad­ge­setz) The­ma der Bespre­chun­gen sein. Selbst­ver­ständ­lich kön­nen bei die­sem Ter­min auch ande­re Punk­te ein­ge­bracht wer­den, die den Inter­es­sen der jewei­li­gen Teil­neh­mer entsprechen.

Die Teil­nah­me am VCD-Info­Treff ist ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung mög­lich unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff.

Der VCD-Info­Treff fin­det jeden letz­ten Mitt­woch des Monats statt. Zwi­schen­tref­fen, ins­be­son­de­re zu ein­zel­nen aktu­el­len The­men, sind jeder­zeit mög­lich. Anre­gun­gen hier­zu wer­den jeder­zeit erbe­ten unter vcd@hoernlein‑r.de.