Amts­wech­sel an der Spit­ze des Land­ge­richts Coburg

Amts­wech­sel­fei­er am Land­ge­richt Coburg / Justiz­mi­ni­ster Georg Eisen­reich ver­ab­schie­det Ursu­la Hader­lein und führt Raf­fae­le Trot­ta in sein neu­es Amt ein

Bay­erns Justiz­mi­ni­ster Georg Eisen­reich voll­zog am Don­ners­tag, 19. Janu­ar 2023, fei­er­lich den Amts­wech­sel an der Spit­ze des Land­ge­richts Coburg. Er ver­ab­schie­de­te Ursu­la Hader­lein. Gleich­zei­tig führ­te er Raf­fae­le Trot­ta in das Amt des Land­ge­richts­prä­si­den­ten ein.

Eisen­reich zur bis­he­ri­gen Prä­si­den­tin des Land­ge­richts Coburg, Ursu­la Hader­lein: „Mit Ihrer gro­ßen Tat­kraft, Fach­kom­pe­tenz und Füh­rungs­stär­ke haben Sie das Land­ge­richt Coburg maß­geb­lich geprägt. Sie waren eine hoch­enga­gier­te Behör­den­lei­te­rin und stets ein Vor­bild für ande­re. Herz­li­chen Dank für all das, was Sie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren in Coburg gelei­stet haben. Für die Zukunft wün­sche ich Ihnen alles Gute und Gesundheit.“

Der Justiz­mi­ni­ster an den neu­en Prä­si­den­ten des Land­ge­richts Coburg, Raf­fae­le Trot­ta: „Sie haben sich Ihren bis­he­ri­gen Auf­ga­ben in der baye­ri­schen Justiz immer mit gro­ßer fach­li­cher Kom­pe­tenz, tat­kräf­ti­gem Ein­satz und Ent­schluss­kraft gewid­met. Ich bin mir sicher, bei Ihnen ist das Land­ge­richt Coburg in den besten Hän­den. Durch Ihre lang­jäh­ri­ge Tätig­keit in Coburg sind Sie mit der Regi­on bestens ver­traut. Für Ihre neu­en Auf­ga­ben wün­sche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute.“

Hin­ter­grund:

Ursu­la Hader­lein (60 Jah­re) begann ihre beruf­li­che Lauf­bahn bei der baye­ri­schen Justiz mit dem Rechts­pfle­ger­stu­di­um und ab 1985 als Rechts­pfle­ge­rin beim Amts­ge­richt Aschaf­fen­burg und in der Ver­wal­tungs­ab­tei­lung des Ober­lan­des­ge­rich­tes Bam­berg. Nach dem Rechts­pfle­ger­stu­di­um und dem Stu­di­um der Rechts­wis­sen­schaf­ten in Erlan­gen war sie ab 1998 als Staats­an­wäl­tin in Coburg tätig. Nach einem Wech­sel an das Amts­ge­richt Coburg im Jahr 2000 und einem wei­te­ren Wech­sel an das Land­ge­richt Coburg 2001 kehr­te Frau Hader­lein 2006 als Staats­an­wäl­tin als Grup­pen­lei­te­rin zur Staats­an­walt­schaft Coburg zurück, wo sie 2007 zur Ober­staats­an­wäl­tin und 2009 zur Ober­staats­an­wäl­tin als stän­di­ge Ver­tre­te­rin des Lei­ten­den Ober­staats­an­wal­tes ernannt wur­de. 2014 wur­de ihr die Lei­tung der Staats­an­walt­schaft Schwein­furt über­tra­gen. 2019 wur­de sie zur Prä­si­den­tin des Land­ge­richts Coburg ernannt. Seit 1. Okto­ber 2022 ist Ursu­la Hader­lein Prä­si­den­tin des Land­ge­richts Bamberg.

Raf­fae­le Trot­ta (58 Jah­re) begann sei­ne Lauf­bahn in der baye­ri­schen Justiz im Jahr 1993 als Staats­an­walt bei der Staats­an­walt­schaft Coburg. 1997 wur­de er zum Rich­ter am Amts­ge­richt Kro­nach ernannt. Im Jahr 2003 wech­sel­te er als Rich­ter am Land­ge­richt an das Land­ge­richt Coburg. 2007 wur­de Raf­fae­le Trot­ta zum Staats­an­walt als Grup­pen­lei­ter bei der Staats­an­walt­schaft Coburg ernannt. Im Jahr 2010 wur­de er schließ­lich zum Rich­ter am Amts­ge­richt Coburg als stän­di­ger Ver­tre­ter des Direk­tors des Amts­ge­richts beför­dert. 2019 erfolg­te sodann sei­ne Ernen­nung zum Direk­tor des Amts­ge­richts Coburg. Seit 16. Okto­ber 2022 ist Raf­fae­le Trot­ta neu­er Prä­si­dent des Land­ge­richts Coburg.