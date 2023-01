„Möh­ren­dorf HILFT!“, das ist eine Initia­ti­ve von meh­re­ren Möh­ren­dor­fer Bür­gern und Bür­ge­rin­nen, denen es ein Anlie­gen ist, ande­ren Men­schen zu hel­fen. Zusam­men­ge­fun­den hat sich die Grup­pe sehr spon­tan im Jahr 2021, um den Opfern der Flut­ka­ta­stro­phe in NRW zu hel­fen. Einem Kin­der­gar­ten in Schlei­den in der Eifel konn­ten mit der Spen­den­ak­ti­on fast 15.000 EUR gespen­det wer­den, um das kom­plett zer­stör­te Inven­tar und Spiel­zeug wie­der anzuschaffen.

Möh­ren­dorf HILFT! Toy Run – Träu­me für kran­ke Kin­der Erlan­gen e.V.

Im Jahr 2022 war den Initia­to­ren klar, dass sie ein neu­es Pro­jekt ins Leben rufen wol­len. Die Ent­schei­dung fiel schnell, auch die­ses Mal sol­len es Kin­der sein, die unter­stützt wer­den. Die Wahl fiel auf den Ver­ein „Toy Run – Träu­me für kran­ke Kin­der Erlan­gen e.V.“, um Her­zens­wün­sche schwer­kran­ker Kin­der zu erfül­len. Was liegt näher, als der Wunsch, kran­ken Kin­dern zu helfen?

Enga­gier­te Unter­neh­men helfen

Das haben sich auch vie­le Möh­ren­dor­fer und ERH Unter­neh­men gedacht und haben das Pro­jekt auch in die­sem Jahr groß­zü­gig unter­stützt. Das „Möh­ren­dorf HILFT!“ Team ist dank­bar und stolz, die­se Unter­neh­men gewin­nen zu können.

Spen­den für Toy Run ‑Träu­me für kran­ke Kin­der Erlan­gen e.V. kön­nen auf das Konto

IBAN: DE78 7635 0000 0000 0052 87

Emp­fän­ger: Toy Run ‑Träu­me für kran­ke Kin­der Erlan­gen e.V.

Stadt- und Kreis­spar­kas­se Erlangen

Ver­wen­dungs­zweck: MÖH­REN­DORF HILFT

(Spen­den­quit­tun­gen wer­den ausgestellt)

Über­wie­sen werden.

oder hier:

https://​www​.bet​ter​place​.org/​d​e​/​p​r​o​j​e​c​t​s​/​1​1​6​6​0​9​-​s​e​g​e​l​f​r​e​i​z​e​i​t​-​e​i​n​-​t​r​a​u​m​-​a​m​b​u​l​a​n​t​e​r​-​p​a​t​i​e​n​t​e​n​-​d​e​r​-​e​r​l​a​n​g​e​r​-​k​i​n​d​e​r​k​l​i​nik

Mehr über „Möh­ren­dorf HILFT!“ hier: https://​fw​-moeh​ren​dorf​.de/​m​o​e​h​r​e​n​d​o​r​f​-​h​i​l​ft/