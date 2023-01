Vor­trag Ener­gie­wen­de auf Bundesebene

Der BUND Natur­schutz Bam­berg lädt am 31. Janu­ar 2023 zu einem Vor­trag zum The­ma Ener­gie­wen­de und Kli­ma­schutz in der Bun­des­po­li­tik ein. Es geht um Geset­zes­in­itia­ti­ven und Plä­ne der Bun­des­re­gie­rung: Was ist schon umge­setzt, was ist noch geplant? Posi­ti­ve Ent­wick­lun­gen und bestehen­de Män­gel sowie Pro­ble­me bei der Ener­gie­wen­de auf Bun­des­ebe­ne wer­den auf­ge­zeigt werden.

Refe­ren­tin: Lisa Badum MdB (Grü­ne), Obfrau im Aus­schuss für Kli­ma­schutz und Ener­gie und Vor­sit­zen­de im Unter­aus­schuss für inter­na­tio­na­le Ener­gie- und Klimapolitik.

Ort: KUFA (Kul­tur­fa­brik) Bam­berg, Ohm­stra­ße 3, 19 Uhr.

Für Rück­fra­gen:

BUND Natur­schutz in Bay­ern e.V., Kreis­grup­pe Bamberg

Tel. 0951 5190611

E‑Mail: bamberg@​bund-​naturschutz.​de