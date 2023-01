Am Don­ners­tag, den 9. Febru­ar 2023 sowie am Frei­tag, den 10. Febru­ar 2023, ist der All­ge­mei­ne Sozia­le Dienst am Land­rats­amt Bam­berg nicht erreich­bar. Der Grund ist eine zwei­tä­gi­ge Klausurtagung.

Die Erreich­bar­keit in drin­gen­den Fäl­len bzw. Gefähr­dungs­si­tua­tio­nen ist sichergestellt.