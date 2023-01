Die FO 31 in Kir­ch­rüs­sel­bach wird wegen Dach­ar­bei­ten an der Kir­che am Mitt­woch, 25.01.2023 von 8–18 Uhr für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt. Fuß­gän­ger kön­nen sicher am Bau­feld vor­bei­lau­fen. Die Umlei­tung ist aus­ge­schil­dert. Sie ver­läuft über Frei­röt­ten­bach, Gross­bell­ho­fen und Benzendorf.

