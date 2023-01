Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mit gestoh­le­nem Fahr­rad vor Poli­zei geflüchtet

Am Sonn­tag­nach­mit­tag woll­te eine Strei­fen­wa­gen­be­sat­zung der Erlan­ger Poli­zei einen Fahr­rad­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Anstatt anzu­hal­ten flüch­te­te der Rad­fah­rer, wie sich spä­ter her­aus­stell­te, mit einem gestoh­le­nen Fahrrad.

Die Beam­ten for­der­ten den Rad­fah­rer in der Fried­rich-List-Stra­ße zum Anhal­ten auf. Der 34-Jäh­ri­ge miss­ach­te­te jedoch die Anhal­te­si­gna­le und flüch­te­te vor der Kon­trol­le. Aller­dings hat­te er Pech, da er nach weni­gen Metern wegen das Fahr­rad wegen eines plat­ten Rei­fens zurück­las­sen und sei­ne Flucht zu Fuß fort­setz­ten muss­te. So gelan­gen es den Poli­zei­be­am­ten den Flüch­ti­gen einzuholen.

Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass das Fahr­rad des 34- jäh­ri­gen Erlang­ers gestoh­len war. Zudem führ­te er neben einer Geld­bör­se mit Aus­weis­do­ku­men­ten einer frem­den Frau noch gerin­ge Men­gen an Betäu­bungs­mit­teln mit.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Kenn­zei­chen abge­ris­sen und entwendet

Buben­reuth – In der Zeit vom 21.01.23, 18.45 Uhr, bis 22.01.23, 09.00 Uhr, park­te der Geschä­dig­te sei­nen Pkw, Seat Ate­ca, in der Stra­ße Am Sand­berg. In die­sem Zeit­raum wur­de durch bis­lang unbe­kann­ten Täter das hin­te­re amt­li­che Kenn­zei­chen aus dem Zulas­sungs­be­zirk Ham­burg abge­ris­sen und ent­wen­det. Wei­ter­hin wur­de eine an der Wind­schutz­schei­be des Pkw ange­brach­te Wet­ter­schutz­fo­lie zer­schnit­ten. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den oder die Täter bzw. den Ver­bleib des Kenn­zei­chens geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131 / 760‑5514 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall auf­grund Schneeglätte

Kalch­reuth – Am Sonn­tag­abend fuhr ein jun­ger Mann aus Herolds­berg mit sei­nem Pkw auf der Erlen­stra­ße. Vor einer Ein­mün­dung muss­te er vor­fahrts­be­dingt hal­ten. Auf­grund der Schnee­glät­te rutsch­te der Pkw jedoch in die Ein­mün­dung und wur­de von einem vor­bei­fah­ren­den Klein-Lkw gestreift. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Die bei­den Betei­lig­ten blie­ben unverletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Aurach­tal – Falkendorf

Im Zeit­raum vom 21.01.23, 16:00 Uhr bis 22.01.23, 11:30 Uhr wur­de durch bislang

unbe­kann­ten Täter ein Pkw VW, Lupo, grau beschä­digt. Es wur­de der Heckscheinwischer

abge­ris­sen, der Rei­fen hin­ten, links zer­sto­chen und das hin­te­re, lin­ke Sei­ten­teil zer­beult. Um

Hin­wei­se bit­tet die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0.

Her­zo­gen­au­rach – Hauptstraße

Am Sonn­tag­mor­gen gegen 04:30 Uhr kam es in der Haupt­stra­ße zu einem Feu­er­wehr­ein­satz wegen leich­ter Rauch­ent­wick­lung in einer Woh­nung. Eine Matrat­ze stand zu nah am Nacht­spei­cher­ofen und fing durch die Wär­me an aus­zu­ga­sen. Dadurch kam es zur leich­ten Rauch­ent­wick­lung. Die Gefahr eines Bran­des konn­te durch die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Her­zo­gen­au­rach abge­wandt wer­den. Es ent­stand kein Per­so­nen- und Sachschaden.

Her­zo­gen­au­rach – Industriestraße

Am Sams­tag­früh gegen 05:23 Uhr hat durch einen tech­ni­schen Defekt der inte­grier­te Trock­ner einer auto­ma­ti­sche Schleif-/ Polier­ma­schi­ne Feu­er gefan­gen. Das Feu­er konn­te durch die Werks­feu­er­wehr und die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Her­zo­gen­au­rach unter Kon­trol­le gebracht wer­den, sodass kein Per­so­nen- und Gebäu­de­scha­den ent­stand. Die Maschi­ne selbst wur­de durch den Brand kom­plett zer­stört. Es ent­stand Sach­scha­den i.H.v. ca. 40000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -