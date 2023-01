Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Hun­de­ge­bell sorgt für Polizeieinsatz

EBERS­DORF B. COBURG, LKR. COBURG. Stun­den­lan­ges Hun­de­ge­bell führ­te in der Nacht zum Mon­tag in Ebers­dorf zu einem Ein­satz der Polizei.

Nach­barn des Hun­de­be­sit­zers mel­de­ten sich um 0:30 Uhr bei der Cobur­ger Poli­zei, dass seit mehr als einer Stun­de unun­ter­bro­chen der Hund im Gar­ten des Nach­barn bel­le. Vor Ort konn­ten die Beam­ten einen mög­li­chen Unglücks­fall aus­schlie­ßen. Der Hun­de­hal­ter war ledig­lich auf der Couch ein­ge­schla­fen wäh­rend sich der Vier­bei­ner noch im Gar­ten auf­ge­hal­ten hat­te und durch das Gebel­le laut­stark um Ein­lass bat. Der Hun­de­hal­ter nahm den Hund wie­der mit in die Woh­nung. Eine Tier­wohl­ge­fähr­dung war nicht zu erken­nen. Zudem war auch die Nacht­ru­he wie­der hergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Vor­fahrt missachtet

Wal­len­fels: Auf Höhe des Orts­teils Schnap­pen­ham­mer kam es am Sonn­tag­nach­mit­tag gegen 13:15 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit rund 6000,- Euro Gesamt­scha­den. Eine 67-jäh­ri­ge Fiat-Fah­re­rin woll­te mit ihrem Pkw von Schnap­pen­ham­mer aus in die B 173 ein­fah­ren. Hier­bei unter­schät­ze die Frau die Geschwin­dig­keit eines aus Rich­tung Hof kom­men­den Hyun­dai-Fah­rers, der auf der B173 in Rich­tung Kro­nach unter­wegs war. Zwi­schen bei­den Fahr­zeu­gen kam es zum Streif­vor­gang. Sowohl der 60-jäh­ri­ge Hyun­dai-Fah­rer, als auch die Fah­re­rin des Pan­da, blie­ben unver­letzt. An jedem der betei­lig­ten Fahr­zeu­ge ent­stand ein Scha­den in Höhe von rund 3000,- Euro.

Seat-Fah­rer kol­li­diert mit Rind

Kro­nach: Auf der B85/ Wei­ßen­brun­ner Stra­ße kam es Sonn­tag­mor­gen zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Seat-Fah­rer und einem Rind. Der Geschä­dig­te befuhr mit sei­nem Pkw die B85 von Wei­ßen­brunn kom­mend in Rich­tung Kro­nach. Auf Höhe des Geschäfts ATU stan­den plötz­lich 8 Wei­der­in­der mit­ten auf der Fahr­bahn und blockier­ten die Stra­ße. Obwohl der Fahr­zeug­füh­rer die Gefah­ren­si­tua­ti­on erkann­te, kam es zwi­schen ihm und einem der Rin­der zum Zusam­men­stoß. Der Fah­rer des Seat Leon blieb und ver­letzt. Am Pkw ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 10.000,- Euro. Nach Aus­kunft des Tier­hal­ters trug das Rind offen­sicht­lich nur Prel­lun­gen davon. Die Poli­zei Kro­nach führt gegen den Hal­ter des Tiers Ermitt­lun­gen wegen Gefähr­dung des Straßenverkehrs.