Jubi­lä­ums­kö­nig gekürt

Tra­di­tio­nell fin­det im Dezem­ber das jähr­li­che Königs­schie­ßen des Schüt­zen­ver­eins Wil­helm Tell Gos­berg statt, zur Königs­pro­kla­ma­ti­on konn­te Vor­stand Tobi­as Stöhr ein gut besetz­tes Ver­eins­lo­kal begrüßen.

Die Preis­ver­tei­lung begann mit der Glücks­schei­be. Hier konn­te sich Mar­tin Eis­mann mit einem 5,6 Tei­ler über den Sieg freu­en, ihm folg­ten Alex­an­der Stöhr (14,9 Tei­ler) und Patrick Kai­ser (53,1 Tei­ler). In der Mei­ster­se­rie sieg­te die Schüt­zen­kai­se­rin Sabri­na Zamet­zer mit 50,9 Ringen.

Der erste Platz der Mei­ster­se­rie in der Schü­ler-/ Jugend­klas­se ging erneut an Anna Fied­ler, vor Pas­cal Mül­ler und Domi­nik Kaiser.

Auch gab es eine gan­ze Rei­he an Poka­len zu gewin­nen. Der Fami­lie-Sten­ner-Pokal ging an Jugend­lei­ter Tobi­as Don­eff, über den Pokal der Fami­lie Heu­mann konn­te sich Mat­thi­as Zamet­zer freuen.

In der Schü­ler- / Jugend­klas­se ging der Pokal an Pas­cal Mül­ler, den Pokal in der Schüt­zen-/ Damen­klas­se sicher­te sich Mar­tin Eis­mann. In der Alters­klas­se sieg­te Fer­di­nand Mohnkorn.

Für alle Pas­siv­schüt­zen, die nicht aktiv in einer Mann­schaft schie­ßen, wur­den weih­nacht­li­che Prei­se ver­ge­ben. Hier erreich­te Richard Heil­mann mit einem 44,4 Tei­ler das beste Ergeb­nis, ihm folg­ten Hans Heil­mann und Tobi­as Lux.

Natür­lich durf­te auch die Schei­be mit den Sach­prei­sen nicht feh­len, hier konn­ten sich die 15 Best­plat­zier­ten ein schö­nes Prä­sent aus­su­chen. Die teil­neh­men­den Jugend­li­chen erhiel­ten eben­falls alle einen Sachpreis.

Der Höhe­punkt des Abends war wie immer die Pro­kla­ma­ti­on der neu­en Köni­ge. Hier wur­de die bis­her läng­ste „Regent­schaft“ von coro­nabe­ding­ten 2 Jah­ren been­det. Sabri­na Zamet­zer muss­te die Schüt­zen­ket­te an Rein­hard Wag­ner abge­ben, der die Ket­te nun im Jubi­lä­ums­jahr 2023 tra­gen wird. Auf dem zwei­ten Platz lan­de­te Tobi­as Don­eff, gefolgt von Han­na Porzky.

Die Königs­ket­te der Schü­ler-/ Jugend­klas­se darf nun von Pas­cal Mül­ler getra­gen werden.

Bei selbst gebacke­nen Plätz­chen der Schüt­zen­da­men fand das Schüt­zen­jahr 2022 sei­nen Abschluss. Den neu­en Köni­gen sowie allen Gewin­nern gra­tu­lie­ren wir herzlich!